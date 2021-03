Ruta animal en Cades y Supercades de Bogotá

La ciudad de Bogotá, en camino a seguir siendo líder en cuidado y protección de todos los animales, hizo oficial el lanzamiento de la integración a la Red Cade de la capital de los servicios que presta el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).



Este anuncio se hizo oficial el pasado 19 de marzo, y del lanzamiento hicieron parte la secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, Margarita Barraquer; la subdirectora del Centro de Atención a la Fauna del IDPYBA, Johanna Izquierdo, y también la concejal animalista Andrea Padilla.



Con esta iniciativa, las personas que necesiten hacer un trámite, una consulta o una denuncia sobre temas relacionados con la fauna doméstica y silvestre de Bogotá pueden acceder a esta de manera fácil, rápida y segura, además de generar espacios de diálogo entre la Administración y la ciudadanía en general sobre temáticas que conciernen a la tenencia responsable y adecuada de animales.



Estos puntos fueron definidos luego de un estudio de las necesidades y expectativas que realizó el Instituto sobre la tenencia y el cuidado de la fauna doméstica de Bogotá, y se suman al canal presencial de la entidad, ubicado en la carrera 10.ª n.º 26-51, en la torre sur piso 8 de las Residencias Tequendama, en un horario de 8 a. m. a 5 p. m. La meta de la Administración Distrital es expandir próximamente esta iniciativa por toda la ciudad.



Es importante mencionar que si bien la meta es adecuar los espacios de las oficinas para que estas sean amigables con los animales, la recomendación a la ciudadanía es que no se acerque con sus mascotas hasta que estos no sean acomodados para recibir a las personas y sus mascotas.

Servicios

Al acercarse a los Supercades y Cades habilitados inicialmente, los ciudadanos podrán tener más información y orientación de parte de personal capacitado del distrito sobre:



Adopción de animales de compañía: Conocer fechas, requisitos y también los animales que se encuentran habilitados para iniciar un proceso de adopción responsable.



Esterilización: Fechas, lugares y requisitos para acceder a este servicio.



Programa CES: Hace referencia a la captura, esterilización y posterior liberación de animales. Este programa, que está principalmente enfocado en la atención de aquellos que se encuentran en condición de calle o son considerados ferales, tiene como meta evitar la reproducción inadecuada y no responsable de perros y gatos.



Brigadas médicas: Si la ciudadanía conoce casos de animales vulnerables, enfermos o en condiciones críticas, se puede dar a conocer el caso y también programar la visita de la brigada veterinaria para la evaluación y el tratamiento del caso.



Urgencias veterinarias: Se pueden notificar animales que requieran atención de emergencia por accidentes, caídas, maltrato, etc.



Escuadrón Anticrueldad: No solo se pueden hacer allí las denuncias de cualquier caso de maltrato animal, sino que también es posible recibir asesoría para poder hacer estas denuncias. Es una forma más efectiva y directa de activar los servicios de las entidades encargadas de evaluar, valorar y hacer el manejo del maltrato animal en Bogotá.



Cultura ciudadana: Para orientar, ayudar y tratar de resolver los conflictos que se pueden presentar por la convivencia entre personas y animales de compañía en conjuntos residenciales, unidades familiares, etc. La idea es brindar asesoría en resolución adecuada de diferencias entre los ciudadanos.



Sistemas de identificación: En estos puntos se podrán conocer las fechas, requisitos, costos y demás datos sobre el sistema de identificación con microchip con el que cuenta Bogotá para que todos los animales de compañía sean ciudadanos de cuatro patas.



Tenencia ilegal de animales silvestres: Si bien no es del todo de la competencia del IDPYBA, a través de este mecanismo sí se puede recibir orientación sobre cómo hacer la denuncia sobre animales silvestres que son mantenidos como mascotas de manera ilegal y activar la ruta junto con la Secretaría Distrital de Ambiente.



Actividades ilegales con animales: Como peleas de gallos, peleas de perros u otro tipo de actividades que sean ilegales y que atenten contra el bienestar de los animales de compañía.



Canales y puntos de atención

Teléfonos: puede llamar al 305 3985853 o 305 3668424 (en un horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p. m.). Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co. Bogotá Te Escucha: www.bogota.gov.co/sdqs/. Chat institucional de asesorías: en www.animalesbog.gov.co o www.proteccionanimalbogota.gov.co. Línea 123 y 195 Supercade Américas: ubicado en la carrera 86 n.º 43-55 sur, en la localidad de Kennedy.

Supercade Bosa: ubicado en la avenida calle 57 R sur n.º 72D-12. Supercade Manitas: ubicado en la carrera 18L n.º 70B-50 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. Supercade Suba: ubicado en la avenida calle 145 n.º 103B-90. Cade La Victoria: ubicado en la diagonal 38 sur n.º 1F-05 este, en la localidad de San Cristóbal. Cade Santa Helenita: ubicado en la carrera 84 bis n.º 71B-53, en la localidad de Engativá.

GABRIEL GARCÍA - PARA EL TIEMPO

* Médico veterinario