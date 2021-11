'Run Run', el cachorro de zorro criado como perro que tiene en vilo a  Lima

Un zorro andino tiene en vilo a la población del distrito de Comas, en Lima, y a las autoridades peruanas, que durante cinco días días han trabajado para atrapar al huidizo animal luego de que se fugara de la vivienda donde sus propietarios lo habían criado como si fuese un perro.

El animal, de unos ocho meses de edad y aspecto dócil según imágenes difundidas el sábado por la televisión local, se convirtió en un dolor de cabeza para los habitantes del populoso distrito limeño de Comas, pues se alimenta de cuyes (roedores), patos y gallinas que se crían en pequeñas granjas de la zona.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú (Serfor) pidió "no perturbarlo a fin de lograr su captura (...) tampoco acorralarlo, porque al sentirse amenazado puede ser agresivo".

"De acuerdo con las fotografías se trata de un zorro andino (Lycalopex culpaeus), de aproximadamente ocho meses", según las autoridades locales.

El animal creció en una vivienda donde sus propietarios lo criaron bajo la creencia de que era un perro de raza siberiana, como se lo habían asegurado unos vendedores de animales.

Pagaron 50 soles (unos 15 dólares) en un mercado clandestino de animales, donde unos presuntos traficantes de especies silvestres los timaron.

"Dijeron que es un perro lobito, pero no sabíamos que era zorro. Come normal, como cualquier perro, pero cuando fue creciendo se fue notando que no era perro", dijo a América Televisión la madre de la adolescente que lo compró.

'Run Run' -como fue bautizado por la prensa local- se convirtió a los pocos meses en una pesadilla para sus dueños cuando empezaron a indemnizar a familias vecinas cuyos animales iban desapareciendo a medida que aumentaba el apetito del voraz depredador.

La historia provocó durante varias días una avalancha de memes en las redes sociales mientras las autoridades siguen trabajando en atraparlo y llevarlo luego a un zoológico de la zona de Huachipa.

08:48 - Encuentran a “Run Run”

09:30 - “Run Run” volvió a irse.

CONCLUSIÓN: ES DEMASIADO ZORRO pic.twitter.com/YqncPnnU0l — Renzo Santana (@Santanarenzo) November 6, 2021

Run Run sabe que hoy es sábado pic.twitter.com/ABbh5ekrjs — PPK resucitado (@enamoradodeusa) November 6, 2021

Los vecinos de Comas cuidando a sus gallinas y cuyes de Run Run pic.twitter.com/Phl3qF0VtX — La Tía Influencer🇵🇪 (@LaChismesTV) November 5, 2021

Ayer el animal fue visto por cámaras de televisión que lograron ubicarlo en el techo de un tejado mientras dormía, sin embargo no pudo ser atrapado ni por las autoridades ambientales ni por los vecinos de la zona.

El Serfor ha informado que busca al animal con un dron y que al encontrarlo pretenden sedarlo para poder atraparlo.

Animalistas y activistas también han pedido a las autoridades peruanas poner el foco en el tráfico de animales en el país, pues aseguran, el de 'Run Run' es solo un ejemplo de cómo se está viendo afectada la fauna local a causa de traficantes de animales.

