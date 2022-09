Para la reina reina Isabel II, sus perros, especialmente los corgis, eran muy especiales. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos canes tenía en la actualidad Isabel II, que murió el pasado jueves a los 96 años en su castillo de Balmoral, aunque se cree que son al menos cuatro: dos corgis, Muick y Sandy; un cocker spaniel, Lissy, y Candy, un dorgi (híbrido de perro salchicha y corgi cuya origen se atribuye precisamente a la reina).

"La reina no tenía intención de crear una nueva raza. Veía a los dorgis como una diversión entre ella y su hermana (Margarita), y eran unos perros tan amigables que siguieron haciéndolo", relata Penny Junor en su libro 'All the Queen's

corgis' (2018). Esta autora explicaba en esa misma obra que dos de las personas más cercanas a la soberana, su modista Angela Kelly y su paje Paul Whybrew, se ocupaban en muchos casos de los animales personalmente

Sin embargo, la hipótesis más extendida entre los expertos en la casa de los Windsor es que el cuidado de los perros de la reina recaerá en sus hijos, con el príncipe Andrés (de quien se dice que era el hijo favorito de Isabel) como principal candidato a heredar alguno de los canes. La pasión de la soberana por los corgis se remonta a la tierna edad de los siete años, cuando convenció a su padre que le comprase uno.



Por aquel entonces, Jorge, duque de York, no era siquiera el heredero de la Corona y la familia vivía una vida tranquila y acomodada en una casa del centro de Londres. Según recuerda el diario 'The Daily Telegraph', la familia ya tenía entonces varios perros, incluidos labradores y un spaniel, pero Isabel y Margarita se habían encaprichado del corgi de un vecino que parecía mucho más divertido que sus propios canes.



El amantísimo padre de las dos niñas fue incapaz de negarse a la petición de sus hijas y en 1933 encargó a un criador que llevase a tres cachorros a su domicilio en el 145 Picadilly de Londres para quedarse con uno

Los perros corgis eran los preferidos de la reina Isabel II. Foto: EFE

Carácter reservado

Puede que esa devoción de Isabel II por los animales tuviese que ver con su timidez y un carácter más bien introvertido, como recordó una prima de su marido Felipe, Pamela Hicks. "La reina es una persona muy privada. Ansía estar en una habitación sin nadie más. Los perros, los caballos, su marido... Tiene poco amigos, y si tuviese que elegir entre los perros, los caballos y los amigos, no hay duda sobre qué escogería", dijo una vez Hicks, según el "Telegraph".



La mayoría de los más de 30 perros que la difunta tuvo en su vida eran de la raza autóctona corgi galés de Pembroke. Ahora, la comunidad de dueños de

corgis en el Reino Unido siente que se han quedado sin la gran madrina de sus animales.



Para Kay Hogg, secretaria en Escocia de la Liga de Corgis de Gales, con el deceso "se ha perdido una parte de nuestro mundo". En declaraciones a la agencia local PA, Hogg recordó que "allá donde iba la reina, había siempre corgis", una raza que calificó de "pequeños perros con grandes personalidades

¿Quién se quedará con corgis?

El príncipe Andrés, hijo de Isabel II, y su exmujer Sarah Ferguson se quedarán con los perros corgis que dejó la reina a su muerte y que se habían convertido en una de sus señas de identidad. Un portavoz de Andrés, duque de York, confirmó que serán ambos excónyuges, que conservan una muy buena relación pese a su separación, quienes se encarguen de los dos corgis, de nombres Muick y Sandy, según la prensa británica.



Durante el confinamiento por la pandemia de la covid, Andrés regaló a su madre un corgi, Muick, y un dorgi (híbrido entre corgi y perro salchicha) llamado Fergus, pero este último murió en mayo de 2021, poco después del deceso del marido de la reina, Felipe de Edimburgo. Para reemplazarlo, las hijas de los duques de York, Beatriz y Eugenia, le regalaron a su abuela otro corgi, Sandy, por su 95 cumpleaños. La monarca había llamado a Fergus como su tío, muerto en combate durante la Primera Guerra Mundial, y a Muick como uno de los lagos en su residencia veraniega de Balmoral, en Escocia, donde falleció el pasado jueves a los 96 años.



EFE