¿Cómo calmar la ansiedad de las mascotas?

Luego de más de un año de confinamientos y restricciones, sumado a los cambios en la mayoría de los hábitos por cuenta de la pandemia, la salud mental de las personas se vio afectada, pero poco se ha hablado del estrés y las alteraciones que pudieron sufrir las mascotas durante este lapso, pues no estaban acostumbrados a que sus dueños permanecieran la mayor parte del día en casa.



En este sentido, ahora que tras la a reactivación de algunos sectores las personas han tenido que volver a sus antiguos hábitos y lugares de trabajo, los expertos dicen que es hora de preparar tanto a los caninos como a los felinos para la nueva rutina.



De acuerdo con el portal oficial de la marca de comida para mascotas ‘Purina’, una de las principales recomendaciones para evitar cuadros de estrés y ansiedad en los animales es mantener a los perros, así como a los gatos, lo más activo que se pueda y buscar espacios para jugar con ellos.



Adicionalmente, en caso de notar respiración agitada en los ‘amigos de 4 patas’ es necesario tratar de animarlos y consentirlos para calmarlos.



También es recomendable buscar espacios para que las mascotas caminen dentro de la misma casa con el objetivo de ayudarles a liberar la tensión que puedan acumular por los cambios de hábitos que atraviesan.



Así las cosas, por último, pero no menos importante, los expertos en el tema sugieren que para introducir estos cambios en las rutinas de las mascotas, es necesario que ellos no perciban que son cambios muy drásticos, se hace necesario empezar a acostumbrarlos a que ya no van a estar acompañados todo el día programando con más frecuencia ciertas salidas y que la ausencia se vaya aumentando gradualmente.



