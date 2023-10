Aprovechar las primeras horas del día en un paseo matutino con su mascota es uno de los mejores planes que puede hacer un domingo de descanso. Salir al parque, recorrer senderos o incluso salir juntos la ciclovía.



En Bogotá, esta última actividad probablemente es una de las más apetecidas por los capitalinos que disfrutan el horario entre las 7:00 a.m. y 2:00 p.m., que dispone el Distrito para pasar un buen rato con su perro y de paso ejercitarse.

No obstante, si este es un hábito que le gustaría empezar a implementar con su perro o que hasta ahora está iniciando, estas son algunas recomendaciones que debe tener en cuenta antes de salir a compartir juntos de un ejercicio ameno.



Revise a su perro antes de salir de casa

De acuerdo con el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), como dueño y responsable del animal de compañía debe tener presente varios cuidados al momento de salir, así como estar pendiente del estado físico del mismo durante la ciclovía.



Es fundamental que siempre lleve agua para su perro, la correa y alguna alimento o premio que suela estar en su dieta. No obstante, se recomienda revisar las patas del ejemplar y su ánimo, y así saber si este se encuentra en óptimas condiciones para ejercitarse.



De igual forma, se aconseja darle de comer una a dos horas antes, con el fin de que este no presente síntoma gástrico, ya que la actividad física sin alimento puede afectar su desempeño y provocar molestias, según el portal del Distrito de Bogotá.

Los paseos son uno de los momentos más esperados por los perros. Foto: iStock

Acciones que puede hacer durante la ciclovía

Por otro lado, una vez este dentro de la ciclovía no olvide que debe llevar al canino con la correa, con el fin de evitar que este pueda extraviarse entre la multitud por si sale corriendo o se desorienta.



Si usted va en bicicleta, recuerde nunca debe sujetarlo al vehículo. Esto no solo crea una incomodidad en el perro al momento de correr o caminar, sino también la variación del ritmo puede sobreexponerlo a velocidades y ritmos de trote innecesarios que podrían afectar su salud.



"Lo correcto es que el punto de anclaje sean las manos del cuidador. De esta manera podemos medir la intensidad de la tensión de la correa y mirar que no estemos halando muy fuerte al animal o que vayamos muy rápido y el animal se esté quedando atrás”, señala Andrea (IDPYBA) para el portal del Distrito.



Así que lo más recomendable es ir a un paso moderado, hidratar constantemente su animal de compañía y estar muy pendiente de su estado, si se ve agotado, se encuentra estable o en definitiva el paseo debe terminar.

Por último, si nota que el día tiene un sol algo intenso, lo mejor es evitar la salida, ya que un esfuerzo físico en un día caluroso podría hacer que su perro tenga un golpe de calor, lo que ocasiona una falta de oxigenación en la sangre y puede desencadenar afecciones graves como hemorragias, insuficiencia renal o hepática, daño cerebral.



"Si es un día muy soleado, no es recomendable que tu mascota esté en la ciclovía por más de una hora porque se podría generar un exceso de calor en el animal, deshidratación y se pueden quemar los pulpejos o huellas de tu perro debido al calentamiento del asfalto", señala Millán al portal anteriormente citado.



No olvide siempre llevar su carnet de vacunación, el cual debe estar actualizado y estar al día con su desparasitación de 3 a 6 meses, máximo.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

