¿Cómo cuidar a nuestras mascotas durante el  fin de semana de Halloween?

Llegó Halloween, una celebración que sigue llamando la atención de millones de personas en el país y en el mundo y que esta vez coincide con un puente festivo.



Debemos tener un cuidado especial con nuestras mascotas, como en cualquier celebración que reúne a mucha gente. Además, se ha popularizado en los últimos años la moda de disfrazar a perros y gatos en Halloween, una práctica con la que tenemos que tener ciertos cuidados.



El portal 'AgroNegocios' hizo un listado de recomendaciones a tener en cuenta. Estas son las más importantes:



1. Cero dulces: los dulces son parte fundamental de esta fiesta y debemos asegurarnos que nuestras mascotas no ingieran este tipo de productos. El azúcar sintética es tóxica y puede causar enfermedades.



2. Ojo con los disfraces: evite el uso de disfraces que cierren la boca de los perros. Lo mejor sería que no usen zapatos cerrados.



3. Sin tanto accesorio: no les ponga gafas o cualquier otro accesorio que puede obstaculizar la vista del animal produciendo alteraciones y trastornos en los ojos.



4. Disfraces ligeros: limítese a vestir a su perro o gato con ropa ligera y fresca. La incomodidad no es buena para nuestra mascota.



5. Cuidado en la calle: las calles se llenan de personas y de dulces en Halloween. Mantenga a su perro con correa en todo momento y evite que ingiera cualquier producto del piso.



