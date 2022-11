Gran preocupación se viene manifestando en Europa por el aumento progresivo del abandono de mascotas. Entre las razones que identifican las organizaciones y las autoridades encargadas del asunto se conocen el regreso a la presencialidad en gran parte de las actividades humanas y, la más preocupante de todas, el aumento del costo de vida y de los productos y servicios para animales.



Lea además: (¿Por qué las heces, incluso humanas, resultan tan 'deliciosas' para los perros?).

Según el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (Ifaw, por sus siglas en inglés), la pandemia hizo que las personas tuvieran más tiempo y más disposición para compartir su tiempo y su espacio con un perro o un gato. Esto resultó en que muchos refugios de animales vieran cómo, satisfactoriamente, la mayoría de sus animales rescatados encontraban un buen hogar.



Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que, debido a la creciente importancia de las mascotas en la vida diaria de las personas, también aumentaron la compra de animales en criaderos ilegales y, además, las estafas con animales y los robos de estos con el ánimo de cobrar cuantiosas recompensas.



Luego de la pandemia y con la flexibilización de las restricciones, muchas actividades humanas regresaron a la antigua normalidad: los niños, a los colegios, y los adultos, a sus trabajos, a la universidad o las labores del día a día. Ya muchas organizaciones preveían que esto podría suceder; sin embargo, un nuevo componente se sumó al abandono de mascotas.



Lea también: (Cómo evitar que su perro sufra demencia y cómo identificarla).

Una nueva razón

Tiene que ver con la crisis económica y la recesión que están atravesando la mayoría de los países del mundo. Según la PDSA, en el Reino Unido la manutención de un perro desde cachorro hasta adulto oscilaría entre los 25 millones y los 166 millones de pesos colombianos, aproximadamente.



Esta sería la inversión mínima que se necesitaría para cuidar de un perro, la cual variaría en función del tamaño, la raza, la longevidad o las condiciones particulares de salud que presentan ciertas razas. Dentro de dicha cifra no se incluyen los costos derivados del servicio veterinario o de cirugías, tratamientos o medicamentos que se necesitarían en caso de un imprevisto o un accidente.



Debido a estos altos costos, algunos tutores de países europeos han optado por abandonar a sus mascotas, aumentando las estadísticas de rescate de animales en diferentes países, ante lo cual las organizaciones encargadas y algunos personajes de la vida política han elevado una voz de alarma.

Facebook Twitter Linkedin

Siempre es importante considerar la parte económica antes de optar por tener un animal de compañía, sin importar si se trata de un perro o un gato. Foto: iStock

(Además: Muere Tuan Tuan, el panda gigante donado por China a Taiwán).

Algunas soluciones



Ante este creciente número de abandonos, diferentes instituciones han realizado mesas de concertación para encontrar algunas alternativas y, de esta forma, tratar de mitigar el impacto.



Dichas medidas también son aplicables a la situación nacional, más aún teniendo en cuenta que los dueños han venido notando un aumento del costo de los productos para mascotas, principalmente los alimentos concentrados que son importados en su totalidad o que dependen de los precios de la materia prima, como los cereales, la carne, etc., para su producción.

La mejor sugerencia

Siempre será mejor considerar la parte económica antes de optar por tener un animal de compañía, sin importar si se trata de un perro o un gato. Recuerde que tener un animal de compañía implica una responsabilidad para toda la vida, teniendo en cuenta que la longevidad de las mascotas es de 13 a 16 años, aproximadamente.



Dicho compromiso no es solamente monetario, sino también de educación, mantenimiento, elementos para su bienestar, cuidados médicos, recreación, tiempo, cariño y amor. Finalmente, recuerde que las mascotas son familia y a la familia no se la abandona.

(Puede leer: ¿Por qué las heces, incluso humanas, resultan tan 'deliciosas' para los perros?).

Algunas de las alternativas que se plantean son:

Medicina preventiva: A través de esquemas de vacunación y desparasitación adecuados se evitarán las enfermedades que tienen un costo económico elevado por el diagnóstico, tratamiento, hospitalización, servicio veterinario, etc. Además del riesgo económico, tener un animal enfermo implica un peligro emocional para los dueños y sus familias, ya que nadie quiere ver enferma a su mascota.



Seguro de vida: Tener a los perros y gatos protegidos ayudará a cubrir los gastos económicos derivados de servicios veterinarios o imprevistos. En el país, muchas empresas, bancos y aseguradoras ofrecen servicios especiales para mascotas con diferentes garantías, montos y cubrimientos.



Comida a granel: En caso de que el alimento concentrado aumente mucho de precio, y si el animal no necesita un alimento especializado, se puede optar por hacer la compra a granel en diferentes tiendas veterinarias. Esto ayuda, en parte, a reducir la inversión económica derivada de la nutrición.



Redes de familia amigos o vecinos: Pueden ayudar a reducir la inversión económica que se desprende de los colegios, guarderías o paseadores de perros. Lo importante es que sea siempre una persona de confianza y que tenga experiencia en el manejo de animales.



Identificación y seguridad: Para evitar la pérdida o robo de mascotas, así como los accidentes que puedan presentarse por atropellamientos, enfermedades, intoxicaciones, etc.



Juguetes caseros: Haciendo uso de materiales reciclables y que sean seguros para mascotas, como telas, cuerdas, pelotas, etc.



GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO

Más noticias

-¿Perros y gatos sufren de diabetes? Todo lo que debe saber sobre esta enfermedad

-México de luto: Falleció Frida, la perrita rescatista del terremoto de 2017

-Cómo evitar que su perro sufra demencia y cómo identificarla