¿Cómo tranquilizar a un minino nervioso?

Se dice que los gatos son animales nerviosos por naturaleza: su instinto felino les permite estar siempre alerta ante cualquier novedad en su entorno; sin embargo, parte de esa cualidad depende principalmente de la personalidad de cada gato.



Existen gatos que toman más relajadamente los estímulos externos como ruidos, movimientos extraños, cambio de muebles, presencia de animales o personas desconocidas, situaciones diferentes, etc., mientras que hay otros mininos que reaccionan de formas inesperadas y exageradas ante el más mínimo movimiento.

Esto depende principalmente de la edad, la raza (los gatos de pelo largo suelen ser más tranquilos que los de pelo corto), la presencia de enfermedades (que pueden hacerlos sentir más vulnerables), la educación o socialización ante el entorno, entre muchos otros factores.



Ante el estrés, el gato puede reaccionar de dos formas distintas: enfrentarse o huir. Al confrontar el estímulo, se pueden presentar agresiones como rasguños, vocalizaciones y mordeduras; mientras que la huida es un instinto básico de conservación. Para leer e interpretar correctamente a un gato, hay que prestarle atención a las señales físicas que este manifiesta como:



- Aplanar las orejas contra la cabeza o disponerlas hacia atrás.

- Pegar los bigotes a la cara.

- Pelo erizado.

- Ponerse en posición de defensa: ligeramente encorvado.

- Mirada fija

- Dilatación de las pupilas

- La cola puede estar levantada, ligeramente abajo o con movimientos leves.

- Vocalizaciones como maullidos continuos o bufidos.



Los ruidos fuertes, los movimientos bruscos y la presencia de otros animales pueden alterar su tranquilidad. Foto: IStock

¿Qué hacer ante un gato nervioso o asustado?

Saber qué hacer ante un gato estresado es clave para evitar accidentes como rasguños o mordeduras, sobre todo en los niños, quienes suelen ser muy efusivos con los gatos.



- Respetar su espacio: los gatos son seres autónomos que buscan a las personas solo en determinados momentos: cuando necesitan alimento, cuando están enfermos o cuando quieren afecto; de lo contrario prefieren estar en lugares apartados durmiendo o descansando. Cuando sienten afectado su espacio empiezan a manifestar señales de incomodidad.



- Los ruidos fuertes y los movimientos bruscos pueden alterar su tranquilidad. Lo ideal es ser lo más delicado y relajado posible, y manipularlo solo si el gato lo permite.



- Se puede hacer uso de alimento llamativo (como snacks, salsas, alimento húmedo, etc.), para llamar la atención del minino y atraerlo. Una vez se gane la confianza, él sabrá que no existe amenaza alguna y se acercará más apaciblemente.



- Valore la condición de salud del animal: en algunas ocasiones, cuando el animal está enfermo, no tolera bien la manipulación o las caricias físicas.



- Piense en su seguridad y en la del gato: tenga siempre a mano elementos como toallas, telas u otros elementos, si precisa agarrar al animal y también evalúe las posibles vías de escape que pueda tener el minino para que él no sea víctima de algún accidente.



- Proporciónele lugares seguros: los gatos, en su afán por huir, pueden buscar sitios elevados u oscuros para refugiarse.



- Los gatos son animales muy perceptivos; por este motivo, evite acercarse a él si usted está estresado, angustiado o nervioso.



- Sea paciente y amoroso: llegar al corazón del gato en algunos casos puede ser un poco difícil, aunque, una vez ganado, son amigos fieles e incondicionales.



- Actualmente en el mercado existen productos que ayudan a manejar el estrés de los gatos. Esencias, aceites y feromonas son excelentes herramientas para el manejo del estrés de los mininos. Antes de elegir una en particular conviene consultar con el médico veterinario.



- Lo recomendable es hacer una correcta educación y socialización de los gatos ante diferentes estímulos desde que son pequeños para que puedan tolerar los cambios cuando son adultos. Si ya son adultos, los procesos deben hacerse lenta y progresivamente.



- Si el problema permanece, es momento de consultar con un médico veterinario etólogo para analizar y tratar el problema de comportamiento.



GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO

