Guía: razas de perros que casi no sueltan pelo

Un perro es la mejor compañía, pero también puede ser el origen de estornudos constantes y otras manifestaciones típicas de una alergia. Por eso, en el momento de llevar un perro a casa, se debe tener en cuenta si en esta vive una persona alérgica.

Por fortuna, existen razas de perros que no sueltan mucho pelo y se les conoce como 'perros hipoalergénicos'. Sin bien las personas alérgicas siempre van a tener reacciones con cualquiera de estos animales, con las siguientes razas, los alérgenos provocan una sintomatología menos intensa.

Teckel

El teckel bota muy poco pelo. Esta raza de perros de tamaño mediano es originaria de Alemania. Durante siglos fue utilizado como ayuda en las cacerías, por lo cual se debe mantener activo físicamente. Ojo con su columna en su vejez.



Esta raza de perros de tamaño mediano es originaria de Alemania. Foto: Istock

Schnauzer

Su pelaje está conformado por dos capas: la externa, semilarga y un poco áspera, y la interna, que es lanilla. Por esto, casi no suelta pelo.



No obstante, los cuidados con el pelo no le pueden faltar. Se debe peinar a diario para conservar la limpieza y evitar que se le formen nudos. Cada tres o cuatro meses es necesario llevarlo a la peluquería.

Estos perros deben peinarse a diario para conservar la limpieza y evitar que se le formen nudos. Foto: Istock

Doberman

Del manto de pelo corto de esta raza de perros cae muy poco. Sin embargo, hay que cepillarlo cada dos o tres días.

Los perros de raza Doberman deben cepillarse cada dos o tres días. Foto: Istock

