¿Cuáles son las razas de perros más desobedientes?

Una mascota alegra la vida de las personas y de las familias. Claro que también implica una responsabilidad importante porque son seres que requieren de cuidados, atención, alimentación y, en general, una buena calidad de vida.



Como un miembro más de la familia, sin duda.



Los ‘amigos de 4 patas’ se diferencian por su raza. De allí, la amplía brecha de actitudes y comportamientos con los que se desenvuelven a diario.



¿Su perro le hace caso? ¿Entiende sus peticiones?



Puede que no lo haga.



Todo ello lo ha estudiado por años Stanley Coren. Él es psicólogo, investigador neuropsicológico y docente de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

“Todos queremos tener una idea de cómo piensan nuestros peludos compañeros y queremos comprender los comportamientos tontos, extravagantes y aparentemente irracionales. Sus momentos de brillantez y creatividad son memorables. Puede que no sean como Einstein, pero seguro que están más cerca de los humanos de lo que pensamos”, dijo Coren en una conferencia citada por la Asociación Americana de Psicología.



Coren escribió el libro ‘La inteligencia de los perros’, el cual se lanzó en 1994 y se actualizó en 2006.



A partir de ese escrito surge el listado que le mostramos a continuación: las 10 razas más desobedientes.

10. Shih Tzu

Tiene una esperanza de vida de entre 10 y 18 años.



Es una raza de perros mediana y pequeña. El pelaje es una de sus características más preciadas porque, si se mantiene bien cuidado, no se le enredará y podrá lucirlo liso.

Vive entre 10 y 18 años. Foto: iStock

“No es de extrañar que los propietarios de Shih Tzu hayan estado tan encantados con este pequeño 'Perro León' durante mil años. A donde va lo siguen las risas y las travesuras”, señala el portal especializado ‘American Kennel Club’.



Su desobediencia radica en que puede comprender nuevos comandos después de repetirle de 80 a 100 veces. ¡Una tarea difícil para sus cuidadores! O más bien: una tarea que requiere de una paciencia muy, muy particular.



9. Basset Hound

Es un perro perteneciente a los sabuesos.



Su estatura es mediana y se distingue por sus orejas largas. Puede provocar demasiada ternura o incluso sentimientos de tristeza.



Vive entre los 10 y 12 años.

Es un perro perteneciente a los sabuesos. Foto: iStock

Aunque en su origen era un perro veloz utilizado para cazar en Francia, “los perros se alejaron de la caza, pero para entonces ya era una raza tan popular que pasó a ser uno de los animales de compañía mejor valorados”, afirma el portal ‘Demascotas’.



El Basset Hound obedece el primer comando durante un 25 % del tiempo, pero puede ser peor. La insistencia puede ser la clave.

8. Mastín

Puede vivir de 8 a 10 años.



Es una raza de perro guardián con pelaje corto y un hocico prominente. Es reconocible por su peso y altura, que está entre los 50 y 70 centímetros.

Tiene una altura entre 50 y 70 centímetros. Foto: iStock

“Es fuerte y elegante, de porte bonachón y noble. Es un perro pacífico, pero valiente y defensor del territorio”, recopila la página ‘Toppercan’.



Así como los anteriores, realiza un comando después de repetirlo entre 80 y 100 veces.

7. Beagle

Es mediano y se caracteriza por su afecto hacia sus cuidadores. Incluso puede llegar a ser muy dependiente de ellos.



Sus orígenes están relacionados con la caza, por lo tanto, es un perro al que le gusta moverse y jugar con frecuencia. Siempre requiere de actividades que estimulen su actividad física y mental.



“Son cariñosos y adorables, felices y sociables, todas las cualidades que los convierten en excelentes perros de familia”, reseña ‘American Kennel Club’.

Se caracteriza por el afecto hacia sus cuidadores. Foto: iStock

Tiene una esperanza de vida de 10 a 15 años.



Sin embargo, su retentiva de órdenes es baja. Es necesario estar muy pendiente para que aprenda un comando o lo ‘recuerde’ en un lapso determinado.



6. Pekinés

Obedece las primeras órdenes durante un 25 % del tiempo.



El Pekinés data del Imperio Chino. Era un perro de la realeza por su porte al caminar. También se conoce por su pelaje el cual, si se mantiene limpio, como el de Shih Tzu, adquiere suavidad.

Proviene del Imperio Chino. Foto: iStock

El portal ‘Petsonic’ lo describe como un “perro independiente y algo testarudo que demanda constantemente la atención de su propietario”.



Es pequeño y puede vivir de 12 a 15 años.

5. Borzoi

Se le denomina también como Galgo ruso. Como este último lo indica, proviene de Rusia y se remonta a los años 1000, cuando se le apreciaba por ser cazador.



“El simpático y fácilmente adiestrable Borzoi tiene dos caras de carácter: En la casa, suele comportarse como un miembro de la familia tranquilo y gentil. (…) En el exterior, reacciona muy rápidamente ante posibles presas y las persigue si no lleva correa”, recopila el blog ‘Dogbible’.

Proviene de Rusia y se remonta a los años 1000. Foto: iStock

Su esperanza de vida está entre los 7 y 10 años.



Llega a pesar hasta 50 kilos y medir 80 centímetros. Necesitan que le repitan más de 80 veces para ejecutar algo por primera vez.

4. Chow Chow

Siempre se ha dicho que tiene un parecido con los leones, pues su pelaje transmite esa sensación.



Surgió en China y era empleado para ser guardián de los templos. Para 1865, de acuerdo a lo que reseñan distintos medios, la reina Victoria de Inglaterra recibió uno como regalo y eso llevó a su popularización en Europa y América.

Surgió en China y era empleado para ser guardián de los templos. Foto: iStock

Su tamaño grande hace que su peso oscile entre 25 y 35 kilos. Además, puede vivir hasta 15 años.



“Se parece más su naturaleza a la de un gato que a la de un perro. No tienen un afán muy desarrollado de agradar a su humano y no son muy sumisos, al contrario, tienen su propia voluntad”, explica la página de ‘Zooplus’.



Seguir su propia voluntad implica que no haga ‘mucho caso’ ante una orden. Tal como en los casos mencionados hasta el momento, la paciencia es tan fundamental como la insistencia en sus justas proporciones.

3. Bulldog

Vive entre 8 y 10 años.



‘Bull’ se traduce al español como toro. De ahí debe su nombre esta raza porque se le empleaba para perseguir toros en Inglaterra. Esto se lograba gracias a su gran tamaño y sus patas fuertes.



Fue tanto su acogida que, en 1873, el ‘Kennel Club’ lo reconoció como una raza británica icónica.

Es reconocido como una raza británica icónica. Foto: iStock

No obstante, evolucionó y se ‘encogió’. Es decir: se conoce ahora como un perro mediano y de gran peso.



“Sigue siendo muy popular como compañero de familia por su gran carácter y lealtad”, reconoce el portal de ‘Kennel Club’.



Aunque es un perrito hecho para las familias, requerirá de mucha paciencia en su aprendizaje.

2. Basenji

Es un perro de mediano tamaño que tiene una curiosidad: no ladra como los demás.



“Si oyéramos ladrar un Basenji sentiríamos un ruido que podríamos asociar a un ladrido y pensaríamos que quizás es un perro de dos kilos, cuando realmente puede ser un perro que pesa 12-14 kilos”, opina Joan Rubiralta, veterinario y jefe de Etología del Hospital Veterinario de Catalunya, en entrevista con ‘La Vanguardia’.

Tiene un particular sonido para ladrar. Foto: iStock

Es muy energético y puede vivir de 12 a 14 años.



Ocupa la segunda posición de los perros más desobedientes porque no retiene las órdenes con facilidad y se distrae con frecuencia.

1. Sabueso afgano

Es la raza más desobediente.



Su nivel de independencia es muy alto por lo que no estará todo el tiempo acompañando a sus dueños ni prestando atención a sus indicaciones.



Vive entre 12 y 14 años.

Es la raza de perros más desobediente. Foto: iStock

Se dice que es uno de los perros más antiguos que se crió en la región de Afganistán, India y Pakistán.



“Durante siglos fueron compañeros de caza y símbolos de estatus de miembros de la realeza, jefes tribales y aristócratas en los reinos montañosos de Asia”, reseña el blog ‘CaminanDog’.



El Sabueso afgano se internó en Europa y con ello se popularizó como mascota de las clases altas.



Una escultura de Pablo Picasso, ubicada en Richard J. Daley Center, Estados Unidos, se asemeja a la figura estilizada de esta raza. El artista se pudo haber inspirado en su imponente pelaje, hocico y tamaño de extremidades.

