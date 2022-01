'Como perros y gatos' es un dicho popular que describe a dos individuos que no se llevan bien. Y es que hay una creencia generalizada que apunta a que ambas especies tienen una enemistad biológica que no les permite convivir en paz y armonía. Una creencia que ha alimentado ampliamente la cultura popular.



La realidad es que cualquier raza de perro y gato podrán convivir perfectamente si crecen juntos desde que son cachorros y han recibido un correcto adiestramiento y socialización. No obstante, hay algunas razas que por su carácter dócil son más recomendables que otras si está pensando en incluir un integrante canino en su familia con gatos.



(Le puede interesar: Las razas de perros más difíciles de adiestrar, según los expertos)

Retriever

Facebook Twitter Linkedin

Tienen gran trato con los niños. Foto: 123RF

De acuerdo con el medio online La Vanguardia de España, aunque hay algunas variedades más famosas como el Labrador o el Golden, todos los animales de esta raza son perros muy inteligentes y los que mejor trato tienen con todos los miembros de la familia, incluidos niños y ancianos.



Su carácter dócil y cariñoso hace que sea una buena opción como compañero de piso de un pequeño felino.

(También: Por esta razón los perros dan vueltas antes de 'ir al baño', según estudio)

Cavalier King Charles Spaniel

Es una raza de perro pequeño, de temperamento activo y alegre. Su principal función siempre ha sido la de animal de compañía, y suele hacerse amigo con facilidad de las otras mascotas de la casa.

Pomerania

Es un compañero ideal para los gatos. Es muy inteligente, y tras una socialización adecuada, se acostumbrará pronto a convivir con su nuevo compañero.

Facebook Twitter Linkedin

Son perros muy inteligentes. Foto: iStock

Además: Kéfir, 'el gato más grande' de las redes sociales

Bichón maltés

Es un perro dulce y cariñoso, muy querido por los niños. Con un buen entrenamiento, también es perfecto para compartir casa con mascotas como los gatos.

Consejos para mejorar la convivencia

-En principio, es recomendable que tanto el perro como el gato estén en sus primeras etapas de vida cuando se conozcan, es decir, que sean cachorros. Así es mucho más fácil que congenien y que se acostumbren rápido a la presencia del otro.



-El primer encuentro es crucial y debe darse en un ambiente tranquilo. Si se exaltan, puede terminar en enfrentamiento.



-El espacio debe ser grande y es preferible que el perro esté atado para que el gato escape si es necesario.

(Lea también: Los animales de compañía promueven una vejez más sana)

-Por otro lado, el felino debería tener las uñas cortas y limadas para que no tenga posibilidad de herir a canino.



-Usted debe observarlos tranquilamente y debe permitir que se miren, que interactúen y que se huelan. No los obligue, deje que ellos mismos tomen la iniciativa.



-Si comienza a sentir que están tensionados o que se muestran ariscos, no se preocupe, es normal. Eso sí, no debe permitir que se hagan daño entre ellos porque generará miedo y desconfianza, lo que puede complicar aun más una relación armoniosa entre ambos.



REDACCIÓN EL TIEMPO​

Encuentre también en Mascotas

Cómo sobrellevar el duelo por la muerte de una mascota

Seguros para sus mascotas: todo lo que debe saber en este 2022