Una de las preocupaciones más grandes de las personas cuando son mordidas por un perro es que el animal no esté vacunado y pueda tener alguna enfermedad. La rabia es una de las infecciones más comunes en caninos y se puede transmitir por el contacto entre la saliva y la piel de un ser humano.

Aunque parezca extraño, un individuo puede contraer este virus mediante un rasguño, un raspón o cualquier herida abierta que pueda estar expuesta directamente a la saliva o cualquier otro fluido del animal contagiado.



Tal como se argumenta en el portal web especializado ‘Medline Plus’, la mayoría de personas que contraen rabia en países en desarrollo, especialmente en los continentes de Asia y África, han sido contagiados a través de la mordida de un canino.



Adicionalmente, un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) evidenció que la rabia está presente en más de 150 países y causa 60 mil muertes humanas al año.

La rabia se puede contagiar por el contacto entre una herida abierta y cualquier fluido canino. Foto: iStock

Así mismo, en Estados Unidos no se han registrado infectados de rabia en mucho tiempo, ya que los gobiernos federales han creado campañas de vacunación masivas, lo cual ha contribuido significativamente para disminuir las cifras de afectados.



Según un informe del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), un humano no está expuesto directamente al virus mediante otro tipo de contacto con el animal como acariciarlo, por lo que estas situaciones no son un signo de alerta.



Por otra parte, esta enfermedad también se puede transmitir por vía aérea mediante la inhalación, pero de esta manera solo están expuestas las personas que trabajan en laboratorios. En otros ambientes, esta forma de contagio no representa riesgo.

Si la rabia no se atiende a tiempo, puede causar la muerte. Foto: iStock

Los síntomas de la rabia son muy similares a los de una gripe común: fiebre, escalofríos, debilidad, dolor de cabeza y malestar general. Con el paso del tiempo, el virus se puede hacer cada vez más grave e, incluso, puede llegar a generar alucinaciones.



Si la persona no recibe atención médica a tiempo y llega a una etapa clínica de la enfermedad, el riesgo de muerte es muy alto. Según detalla el CDC, sólo se han registrado 20 casos de sobrevivientes de rabia avanzada en el mundo.



Por esta razón, si usted es mordido por un perro y no está seguro de que tenga todas sus vacunas al día, debe acudir lo más pronto posible a un centro de salud para que hagan los exámenes correspondientes y, en caso de haber sido infectado, pueda recibir el tratamiento oportunamente.

