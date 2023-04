El collar isabelino o 'cono de la vergüenza' es un elemento que se pone en los cuellos de mascotas, como perros o gatos, para evitar que no se laman, muerdan, arranquen o lastimen alguna zona de su cuerpo. Estos collares se usan, en su mayoría de veces, luego de intervenciones quirúrgicas o en tratamientos veterinarios.



Según la página especializada Mis Animales, la cual afirma que es normal que las mascotas intenten alcanzar la zona que fue intervenida, pues puede generarle algún malestar y le gustaría curarse él mismo la herida. No obstante, no es lo recomendable.



(Le puede interesar: Ajolote mexicano: ¿es legal es tener uno de mascota? Le contamos).

Este elemento puede ser incomodo para las mascotas y por esta razón intentan quitárselo. Si este es el caso de su mascota aquí le dejamos algunas recomendaciones.



(Le puede interesar: Bogotá: se investiga muerte de más de 10 gatos en extrañas circunstancias).

Estas son algunas alternativas del collar isabelino

Calcetines: Si su mascota presenta heridas en las patas, lo recomendable es colocarle unos calcetines.



Camisetas: Use una camisa que no utilice y haga un nudo con las mangas a la cintura. También, el caso de que la herida o cirugía esté en el abdomen lo recomendable es que la camiseta de manga corta sea anudada en el lomo.



Collares inefables: Los collares inflables son parecidos a las almohadillas que se usan para viajes largos en avión o carro, pero para las mascotas son perfectas, ya que mantienen la vista periférica y le aportan comodidad al animal, pues tienen forma de 'U'.



(Le puede interesar: Gatos tricolor: la mayoría son hembras y esta es la razón).



Trajes de recuperación quirúrgica: Estos trajes cubren el cuerpo del animal y brindan protección en todo su cuerpo. Son cómodos porque está hecho de un material ligero y porque sus patas, cola y cabeza quedan libres.

​

Mangas de recuperación quirúrgica: Se usa una manga que es mucho menos invasiva y solo cubre la pata afectada y se asegura en el lomo de la mascota. ​

Más noticias

Estas son algunas de las razas de perros más raras del mundo

Preste atención a lo que le ‘dicen’ los movimientos de su perro

¿En busca de una mascota? Prepárese para jornada de adopción en Bogotá

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS