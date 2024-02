¿Qué hacer si su perro o gato sufre convulsiones? Paso a paso en la emergencia

Uno de los grandes miedos de las personas que tienen mascotas, es que algún día tengan complicaciones en su salud y no sepan actuar de la forma adecuada. Por esta razón, la veterinaria y creadora de contenido Laura González, en su canal de YouTube 'Tu Veterinaria' ofrece orientación profesional sobre que hacer si su perro o gato sufren de convulsiones.

Según González, lo primero que debe de hacer es mantener la calma en todo momento, independientemente de si el animal ya ha sido diagnosticado con convulsiones o si es la primera vez que se enfrenta a esta situación. En el caso de mascotas diagnosticadas, es posible que se cuente con medicación en casa, lo que puede ayudar a controlar la emergencia sin necesidad de trasladar al animal a un centro de urgencias.



Asimismo, en algunas ocasiones, puede llamar a su centro de urgencias o veterinario de confianza y comentarle lo que está sucediendo. "Otra cosa es que se den varias convulsiones seguidas o una que dure varios minutos, en cuyo caso, aunque esté diagnosticado, hay que acudir al veterinario", comentó.



(Lea también: Las razas de perros que son más propensas a sufrir cáncer, según expertos).



Sin embargo, para aquellos que se enfrentan por primera vez a convulsiones en sus mascotas, González enfatiza la necesidad de actuar con serenidad y en el caso de que pueda grabar un video.

"Esto lo digo porque no todas las convulsiones son iguales, algunas veces los perros o gatos se quedan más rígidos, otras tiemblan mucho y, en los casos menos conocidos, pueden ser parciales", comentó.



De esta forma le puede mostrar a su veterinario lo que sucedió y él podrá analizar el caso y brindarle toda la información posible para poder aportar a su diagnóstico.



"Algo muy importante que debemos saber es que, si están inconscientes, no debemos darle nada vía oral, ya que puede ir a las vías respiratorias y producir una neumonía", advirtió. "También, debemos evitar ponerle algo en la boca para que lo muerda, algo que hemos visto mucho en las películas, pero que no se debe hacer", agregó.



(Le puede interesar: El perrito que fue víctima de abuso en el sur de Bogotá: qué se sabe de su agresor).

Por otro lado, para aquellas personas que conviven con cachorros, gatos o animales de raza pequeña o con diabetes, es importante que, si sufren de una convulsión, le coloque un poco de miel en las encías. "Son muy proclives a quedarse hipoglucémicos tras la convulsión (les baja el nivel de glucosa en sangre) y puede ser peligroso", afirmó.



En el caso de que necesite llevar a su mascota a urgencias, si es de un tamaño pequeño, puede "cogerlos en brazos, envolviéndolos en una toalla o mantita para evitar que nos muerdan o arañen, ya que no son conscientes de lo que están haciendo y pueden hacernos daño sin querer", explicó.



En cambio, si es de raza grande, "lo ideal sería colocarlos sobre una superficie sólida y mínimo, una persona tiene que estar sujetando al animal para que no se golpee en la cabeza", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

