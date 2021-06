¿Qué hacer si mi mascota fallece en casa?

Infortunadamente, el paso de los años no perdona y los dueños de mascotas tarde o temprano se tendrán que enfrentar a la partida de estos animales.



Sin embargo, la situación en la que se dé el adiós definitivo podría variar según el estado de salud del animal o el lugar en el que se produzca el fallecimiento de este.



Por ejemplo, si la partida de su mascota se produce en su casa, es importante que tenga presente las siguientes recomendaciones para que pueda manejar la situación correctamente.

Lo primero que debería hacer el dueño de la mascota es contactarse con el veterinario que trató al animal antes de fallecer. Foto: iStock

De acuerdo con Petplan, reconocida empresa estadounidense de seguros para mascotas, lo primero que se debe hacer es contactar al veterinario que estaba tratando al animal antes de su fallecimiento.



Seguramente, esta será la persona que mejor lo pueda asesorar para darle un correcto manejo al cadáver de su mascota en caso de que usted no quiera contratar a alguna funeraria de animales que se encargue de esto o no desee llevar el cuerpo del animal a una veterinaria.



Si no llama a un veterinario y tampoco quiere contratar los servicios de una empresa especializada en este tema, Petplan recomienda que la persona que vaya a entrar en contacto con el cuerpo del animal se pongan un par de guantes de látex.



Posteriormente, debería retirar el collar o la prenda de vestir con la que murió la mascota. Especialmente si el animal va a ser cremado o si el dueño quiere guardar estos accesorios como recuerdo.



Luego, según el portal especializado ‘Ciudad de mascotas’, se recomienda que el dueño limpie los orificios por donde hayan salido fluidos corporales del animal.



Después, llegará el momento de decidir si prefiere cremar o enterrar a su mascota. Dependiendo de la elección, el manejo del cadáver del animal cambia.

Facebook Twitter Linkedin

Algunas personas prefieren enterrar a su mascota mientras que otras prefieren acudir a instituciones especializadas para que manejen el tema. Foto: iStock

En entrevista con este medio, Santiago Olivares Jaramillo, veterinario y zootecnista habló sobre este tema: “Lo ideal sería que las personas llevaran el cadáver del animal hasta una funeraria de mascotas o a una veterinaria para que ellos se encargaran de este tipo de temas. Normalmente, se opta por cremar al animal porque con eso se evita la posible propagación de la enfermedad que acabó con la vida de la mascota. Especialmente si hay otros animales en la casa que convivían con el animal que murió”.



Por otro lado, en el caso de las personas que quisieran enterrar a su mascota, Olivares recomienda que “se envuelva el cuerpo del animal en una manta en una posición como si el animal estuviera dormido y luego cavar un hoyo que sea suficientemente profundo para cubrir por completo el cadáver de la mascota”.



No obstante en el caso de que el dueño no tenga claro si cremar o enterrar a su mascota, el experto recomienda que se mantengan el cuerpo del animal refrigerado “preferiblemente, en un refrigerador industrial debido a que el proceso de descomposición es muy rápido y dura de 3 a 4 horas”.



A pesar de todas estas recomendaciones, Olivares menciona que al final se debe respetar lo que el dueño quiere hacer para darle el último adiós a su mascota.

