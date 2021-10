Esto es lo que debe hacer en caso de que su perro no quiera comer

Tener una mascota es una gran responsabilidad y no está de más tener presente que se presentarán altibajos e inconvenientes durante la vida del animal.



En el caso de los perros, uno de los más frecuentes es la falta de apetito. Las causas de este problema canino pueden ser muchas, aquí se las contamos.

Buscar el consejo de un especialista

El hecho de que un perrito no quiera comer no es una buena señal, por lo que la primera acción a tomar es llevarlo a un veterinario. El especialista podrá constatar si la mascota está en perfecto estado de salud y si la falta de apetito no es consecuencia de una enfermedad.

Ahora, si el origen de la ausencia de ganas de comer no es una afección a su salud, hay otras posibles razones que abordar.



De acuerdo con el portal web de Purina, la marca de comida para mascotas, la causa más común es que el canino esté adquiriendo alimento en otro lugar y esté lleno.



Por eso, es necesario averiguar si alguna persona en el hogar, o alguien más que comparta con él, le está dando de comer.



Otra medida necesaria es revisar la basura y los rincones de la vivienda en busca de posibles fuentes de comida.



El acceso del perro a alimentos para el consumo humano puede provocar que ya no quiera la purina, o el sustento que se le dé a diario, sino que prefiera la que ha estado consumiendo últimamente.



No es recomendable darle parte de nuestro alimento a los animales, esto también puede causar falta de apetito y problemas de salud, dependiendo de la raza y la edad del canino.



Además, es mejor separar a la mascota de los integrantes de la familia cuando estén comiendo, para que no se distraiga de su propio alimento.

¿Qué hacer para corregir la falta de apetito en mi perro?

Habiendo comprobado que es un problema de comportamiento, y no de salud, son varias la posibles soluciones que se pueden aplicar a este problema.



La palatabilidad de los alimentos es la cualidad de ser grato al paladar. Esta característica se puede aumentar agregando un alimento húmedo a la purina. Así, la comida no se sentirá tan seca al gusto del perrito.

También se puede cambiar el tazón, o plato, en el que se le sirve. En ciertas ocasiones, materiales como el acero inoxidable o el vidrio le muestran su reflejo. Esto lo puede intimidar y quitarle el apetito.



Por supuesto, el lugar y el cuenco en el que come siempre deben estar limpios.

Otra de las razones de la falta de apetito puede ser la llenura a causa de las croquetas utilizadas como premios cuando se le está entrenando. Tenga en cuenta la cantidad de snacks que se le proveen en una sesión de entrenamiento y la necesidad de darle comida, ya que puede ser simplemente que el animal está lleno.

