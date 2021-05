¿Qué hacer si mi perro no quiere comer?

Desde la posibilidad de estar sufriendo alguna enfermedad hasta la mala calidad de la comida van las posibles causas para que un perro no quiera comer.



La primera recomendación es no demorarse y en lo posible visitar un veterinario experto, que pueda iniciar los exámenes que permitan determinar la causa.

"La falta de apetito es anormal en los perros, así que presta atención a los siguientes motivos que pueden explicar por qué tu perro no quiere comer nada", explica la página especial expertoanimal.com.



Según los expertos, otras de las causas pueden ser el estrés, la indigestión, enfermedades respiratorias, parásitos, consumo de fármacos, vejez o problemas de control bucal.



El portal encantadordeperros.es coincide en varios de las causas anteriores y ofrece un listado de alarmas en el perro para tener en cuenta:



- Un golpe en la cabeza: si el perro ha sufrido un golpe en la cabeza puede que haya sufrido un daño neuronal, en concreto en la zona del cerebro que se encarga de comunicar al cerebro la necesidad de comer cuando hace falta.



- Obstrucción intestinal: el veterinario podrá chequear si la pérdida de apetito se debe a que el perro ingirió un objeto o alimento que se le haya quedado obstruido en el estómago o en los intestinos y le produzca esa falta de hambre.



- Vejez: cuando el perro llega a la tercera edad, su sistema olfativo, del gusto, digestivo así como la actividad física aminora, por lo que la ingesta de comida se hace cada vez más dura.



- Estrés: el estrés debido al miedo, a la falta de ejercicio, etc. puede provocar en el perro la falta de apetito, así que intenta mantener a tu perro en una estado de equilibrio emocional óptimo para evitar que pierda el hambre.



- Medicamentos: ¿está tomando tu perro algún medicamento? La ingesta de fármacos puede provocar una pérdida de apetito importante.



- Otras: problemas hormonales, heridas, gastritis puntuales, etc.

EL TIEMPO