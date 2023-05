La prednisona es un medicamento que se utiliza para afecciones en animales. Los veterinarios lo formulan para tratar problemas relacionados con el sistema inmunitario, así como también inflamaciones, en diferentes partes del cuerpo de mascotas, especialmente en perros.



Este corticosteroide sólo debe utilizarse según la recomendación del veterinario, ya que aunque ayuda en el tratamiento de enfermedades, también puede tener efectos secundarios en las mascotas, por lo que tiene que ser administrado con precaución.

Usos de la Prednisona

Según el portal especializado en mascotas ‘Kivet, el medicamento es utilizado para tratar:



- Alergias: ayuda a reducir el enrojecimiento de la piel, la picazón e hinchazón.



- Asma: ayuda en la desinflamación de vías respiratorias.



- Enfermedad renal: puede ayudar en la desinflamación de los riñones, no obstante hay que controlar la duración del tratamiento y la dosis, puesto que a largo plazo puede ser perjudicial.



- Tumores: la combinación de este medicamento con otros formulados por el veterinario, ayudan al tratamiento de esta patología.



- Enfermedad de Addison: esta dolencia en mascotas puede provocar una producción deficiente de glucocorticoides, que son hormonas que participan en el metabolismo.

Facebook Twitter Linkedin

Una de las afecciones que trata la Prednisona son las alergias en perros. Foto: iStock

Es importante conocer en qué casos no es recomendable administrar prednisona en perros:



- No suministrar en caninos que tienen úlceras gastrointestinales, diabetes o con problemas cardiacos.



- No dar el medicamento si el perro fue vacunado.



- No utilizar en hembras que se encuentren en estado de gestación, ya que puede provocar malformaciones o abortos.

Efectos secundarios de la Prednisona

El portal ‘Experto Animal’, registra los siguientes efectos secundarios, cuando se administra el medicamento, de forma leve a partir del cuarto día de tratamiento:



- Hinchazón.



- Aumento de la ingesta de líquidos.



- Incremento en el número de micciones.



- Polifagia o incremento de la ingesta de comida.



- Retraso en la cicatrización de heridas.



- Caída del pelo.



- Alteraciones gastrointestinales.



Los veterinarios recomiendan que si su mascota se encuentra en tratamiento con Prednisona no deje de suministrar hasta que lo culmine y hacerlo paulatinamente, no de golpe.



Recuerde que siempre debe consultar con el médico veterinario de confianza. No automedique a su mascota.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Estos son 5 juguetes que puede hacer en casa para su gato

Cuando una mascota fallece: consejos de profesionales para superar el dolor

Perros moteros se toman la vías y se vuelven virales