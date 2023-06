Especialistas en la salud de las mascotas, afirman que la epilepsia en perros es frecuente, pero que se puede controlar y mucho más si se detecta de manera temprana.



Existen algunas cosas en común entre la epilepsia de los perros y la que se presenta en seres humanos, no obstante, también hay que tener en cuenta algunas situaciones que se dan únicamente en caninos.

¿Cómo se presenta la epilepsia en perros?

Según veterinarios, existen algunas razas más propensas a presentar epilepsia, entre ellas se encuentran los beagles. Foto: iStock

Lo primero que debe tener en cuenta es que al ver cualquier señal que parezca que su perro padece esta enfermedad, debe acudir de inmediato a un médico veterinario, quien le entregará la información precisa sobre el padecimiento.



Según el portal especializado ‘Naku’, al detectar la enfermedad en sus fases iniciales es mejor en cuanto el tratamiento que hará que se reduzcan los ataques, su intensidad y frecuencia, no obstante, debe tener claro que cada perro es un mundo y las situaciones de cada uno son diferentes.



La epilepsia en los caninos es una enfermedad neurológica que se puede presentar en cualquier momento de la vida del animal, sin embargo, en la mayoría de perros aparecen cuando son cachorros.



Sus causas son las diversas lesiones en la estructura del cerebro de los caninos, las que ocasionan descargas electroquímicas que son las que causan los ataques. Esta enfermedad no tiene una causa aparente, es decir, que no tiene relación con la falta de algún nutriente, hormonas, problema físico y tampoco se contagia, sino que es un problema hereditario por un defecto genético.



Existen algunas razas más propensas a presentar epilepsia por sus genes recesivos como los beagles, pastores belgas,cocker spaniel, entre otras.



Síntomas de la epilepsia en perros



El portal Naku reseña las siguientes fases:



- Antes del ataque (aura): El comportamiento del perro cambiará y usted podrá darse cuenta. Este se volverá nervioso sin una razón clara, se verá desorientado y en algunos de estos casos temblará, vomitará o presentará espuma en su boca. Esta fase puede durar algunos minutos, no obstante en otros puede durar varios días.



- Durante el ataque: el perro se pondrá rígido, caerá y tendrá convulsiones. También salivará abundantemente y posiblemente no tendrá control de sus esfínteres, por lo que puede hacer sus necesidades fisiológicas. Muchos perros en esta fase terminan perdiendo la conciencia.



- Después del ataque (posictal): El perro se ve visiblemente aturdido y desorientado. En algunos perros se pueden presentar episodios temporales de ceguera y sordera.



La epilepsia en perros no tiene cura, pero sí tratamientos veterinarios que hacen que la vida del perro sea normal, si se tienen en cuenta todas las indicaciones del médico, quien en la mayoría de casos formulará medicamentos antiepilépticos.



Estos deben ser proporcionados según la gravedad de la enfermedad y debe saber que no tienen efectos inmediatos, sino que llevando al pie de la letra las indicaciones del veterinario, pueden ver sus resultados a mediano plazo.



Tenga en cuenta que ningún tratamiento ni remedio casero tiene efectos en la epilepsia en perros, por eso en este caso o en otra afectación que tenga su mascota, siempre asista a un médico veterinario.

