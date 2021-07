¿Qué beneficios podría tener llevar su mascota a su lugar de trabajo?

En tiempos en que las mascotas ganan espacio en el corazón y las emociones de las personas, su lugar en las zonas de trabajo es un asunto que deben contemplar los empleadores.



De acuerdo con un estudio de la Universidad de Virginia Commonwealth, hecho en una empresa con más de 550 trabajadores y publicado en el 2012 en la revista International Journal of Workplace Health Management, "los perros en el lugar de trabajo pueden hacer una diferencia positiva... Las diferencias en la percepción de estrés entre los días que los perros estuvieron presentes y en los que no estuvieron fueron significativas. En el primer caso, los empleados en su conjunto tuvieron una mayor satisfacción en el trabajo", afirmó el investigador principal Randolph T. Barker, Ph.D., profesor de gestión de la Escuela de Negocios de la universidad.



Sin embargo aclara que en los niveles de la hormona del estrés, que se midió a través de una muestra de saliva, no hubo cambios.



Además de disminuir el estrés laboral y la ansiedad, y armonizar el ambiente, muchas oficinas pet friendly o amigables con las mascotas afirman que perciben un ambiente más creativo, productivo y satisfactorio, no solo para los dueños de los animales, sino también para los otros empleados, gracias a esos "recreos" que proporciona estar con ellos.



Pero también hay un beneficio para las empresas ya que, al abrir espacios de trabajo a los que se puedan llevar las mascotas, se hacen atractivas para potenciales nuevos colaboradores, que encontrarán en esta política un factor decisorio de gran peso al momento de escoger su nueva empresa para laborar. Un aspecto que tuvieron muy claro desde el comienzo las pioneras de esta idea: Amazon y Google.(Además: ¿Cómo viajar en auto con su mascota?)

Para que los trabajos pet friendly tengan el impacto deseado, es necesario que los empleados, que son quienes mejor conocen a sus mascotas, determinen si estas pueden acomodarse al ambiente laboral cotidiano y comportarse adecuadamente durante toda la jornada.



También, es muy importante que el dueño certifique que la mascota cuenta con su carné de vacunación al día, que se encuentre desparasitado y que no tiene antecedentes de agresividad hacia otros animales o personas.

