El pasado 17 de julio, pasadas las once de la noche, fuertes lluvias produjeron crecientes súbitas en algunas quebradas en Quetame (Cundinamarca) y, como resultado, se generó una avenida torrencial que afectó seis veredas, principalmente a El Naranjal.



Hasta el momento, la tragedia ha dejado 26 personas muertas, tres desaparecidas, 184 familias evacuadas y parcialmente incomunicada la región de los Llanos Orientales colombianos.



A pesar de toda la destrucción y de las dramáticas imágenes, también se han conocido emotivas historias de sobrevivientes, dos de las cuales involucran a mascotas que sobrevivieron o que ayudaron a su familia a hacerlo.

Dos historias de vida



La primera historia es de un perro de raza french poodle que fue encontrado por rescatistas del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja seccional Cundinamarca. Al parecer, el perro logró sobrevivir a la tragedia, pero no su familia.



En el momento del rescate, el canino aún parecía aturdido y tenía el pelaje sucio y revuelto por la avalancha; no obstante, se encontraba en buenas condiciones de salud y sin heridas aparentes.



Este fue recuperado cuando una persona de la Defensoría del Pueblo se le acercó para brindarle agua y, posteriormente, lo sacó de la zona para ser evaluado por personal idóneo.



Otra historia es la de Troski, un can criollo de tres años de vida que salvó a su familia de la tragedia. Según contó su tutor, Héctor Rodríguez, quien vivía hacía siete años en el municipio de Quetame, Troski los ayudó a salir de casa y los guio a un lugar seguro.



“Salimos por unas escaleras y todo estaba lleno de lodo y piedras. Estábamos un poco desubicados y el perrito con sus ladridos nos ayudó y guio para llegar a la montaña”, cuenta Rodríguez.



Allí, la familia de Héctor Rodríguez, en compañía de Troski, permaneció hasta las 2 de la mañana del martes y luego se desplazó de nuevo ante la alerta de una nueva avalancha.

Mucho se ha hablado en los últimos meses respecto a cómo los animales, en especial los perros, ayudan al ser humano en labores de búsqueda y rescate; sin embargo, la historia de Troski y cómo alertó a su familia y la guio hacía un lugar seguro plantea una nueva inquietud: ¿pueden los animales detectar eventos naturales?



Diferentes reportes se han recibido con respecto al cambio de comportamiento que tienen los animales antes de una emergencia. Por ejemplo, en 2004, en Tailandia, Indonesia, India y Sri Lanka, entre otras regiones costeras, luego de un terremoto de magnitud 9,1 se produjo un tsunami cuyas olas alcanzaron hasta 20 metros de altura.



Algo que llamó la atención fueron los reportes de cómo algunos animales presintieron el peligro y manifestaron actitudes de huida. Según los relatos, los elefantes corrieron hacia zonas elevadas, las aves abandonaron sus nidos y se ubicaron en partes altas, algunos búfalos huyeron en estampida a colinas y montañas, y los perros se negaban a salir al aire libre.



Las autoridades comentaron que animales como vacas, cabras, gatos y aves buscaron refugio luego del terremoto antes de que el tsunami llegara a las costas. Este comportamiento fue manifestado en los elefantes durante el tsunami de Sumatra del año 2010 y en las tortugas antes de la erupción del volcán en Tonga en el 2022.



Pero, ¿por qué se da este cambio de comportamiento? Para explicarlo se han llevado a cabo diferentes estudios, uno de ellos lo realizó el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, en Alemania, entre 2016 y 2017. Allí, los investigadores usaron collares que detectaban movimientos y hallaron que los animales mostraban cambios de comportamiento notables hasta veinte horas antes de un terremoto, pues se mostraron más enérgicos. Con este sistema se lograron ‘predecir’ siete de ocho terremotos cuya magnitud osciló entre 0,4 y 4 grados.



Otro estudio fue llevado a cabo por la ecologista Rachel Grant, quien monitoreó el comportamiento de los animales del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, en Perú, durante cierto periodo que incluyó el terremoto del país en el 2011. Aproximadamente 23 días antes de la ocurrencia del evento natural, las cámaras trampa empezaron a notar la reducción de la circulación de los animales, la cual fue mucho más ausente y llamativa durante los ocho días previos al sismo.



¿Qué dice la ciencia?



Existen dos posiciones. La primera, que corresponde a los más escépticos, menciona que los relatos son netamente anecdóticos o que hacen parte de declaraciones dadas por personas que están en periodos de estrés luego de las catástrofes.



En este mismo sentido, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha mencionado que es poco fiable predecir los eventos naturales por los cambios en el comportamiento de los animales.



El otro punto de vista habla de que los animales pueden percibir cambios químicos en el agua, detectar perturbaciones en las cargas eléctricas atmosféricas, escuchar ruidos de baja frecuencia e incluso notar cambios en las ondas de presión justo antes de un terremoto.



En cuanto a los perros, como en el caso de Troski, gracias a su potente olfato, que es 10.000 a 100.000 veces más poderoso que el de los seres humanos, los canes podrían percibir cambios en el aire antes de tormentas, sismos u otros eventos naturales.

Más allá de si los animales pueden predecir los eventos naturales y alertar al ser humano de su ocurrencia, lo cierto es que en países como China ya se ha incluido el monitoreo del comportamiento de los animales, en especial de las serpientes, en su sistema de alertas tempranas por terremotos.



Lo más importante no solo es prestarles atención a los cambios de comportamiento de las mascotas, sino incluirlos en los planes de emergencia, evacuación, búsqueda y rescate, ya que son parte importante de las familias y necesitan ser protegidos ante estos sucesos.



GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO