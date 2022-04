Los maullidos son el mecanismo de comunicación que es usado por los gatos adultos para comunicarse con los seres humanos e indicarles la necesidad de algo en particular, mientras que entre ellos usan otro tipo de sonidos o hacen uso del contacto físico. Este sistema de comunicación es tan eficiente que se han logrado identificar cerca de 100 sonidos diferentes según la necesidad específica.



Según los expertos del Hospital Veterinario de Valencia (España) y de la empresa Purina, estas son las principales razones por las cuales un gato maúlla mucho:



1. Para saludar

Si está acostumbrado a un breve estallido de maullidos justo cuando llega a casa, felicidades, su gato realmente está feliz de verlo. Estos maullidos son la forma en que su gato dice "hola" y "dónde has estado todo este tiempo". Acarícielo y háblale para corresponder a este saludo.



2. Para llamar la atención

Maúllan para comunicar que quieren jugar, caricias o para disfrutar de alguna golosina. Si el gato roza contra la persona mientras maúlla, es probable que necesite pasar un buen rato y si continúa después de jugar probablemente quiera alguna golosina.



3. Para conseguir comida



Si el gato no deja de maullar en ciertos momentos, siempre es una buena idea revisar su plato de comida. Si está vacío, ¡ya sabe por qué está maullando! Sin embargo, no llene el tazón de inmediato; un buen truco es esperar hasta que su gato deje de maullar antes de sacar la comida. De lo contrario, aprenderá que puede maullar y alimentarse, por lo que lo harán más.

Tenga en cuenta que a veces los gatos maúllan porque se aburren y quieren jugar. Foto: iStock

4. Para decir que no se siente bien



Si su gato maúlla por la noche, podría estar tratando de decir que algo anda mal. De hecho, muchas enfermedades, como las renales, del tracto urinario o artritis, pueden provocar que maúlle en busca de ayuda. Si nota algo inusual sobre los sonidos que hace, consulte al veterinario para descartar una posible enfermedad como sucede con los gatos mayores. Éstos pueden presentar el síndrome de disfunción cognitiva. Algunos de los síntomas incluyen confusión y maullidos por la noche.



5. Para indicar estrés



Si nota que el gato maúlla más de lo habitual, quizás se deba a estrés o cambios en su entorno. Un cambio de casa, una nueva mascota o la llegada de un bebé pueden estresar al compañero gatuno. Así que tenga en cuenta cualquier cambio y procure tranquilizarlo ofreciéndole más atención y tranquilidad.

6. Para mostrar que está enfadado



Si le ha dejado en casa durante un largo tiempo es muy posible que cuando vuelva el gato esté enfadado. Si es así, no parará de maullarte para decirte que está enfadado.



7. Maullidos en la época de celo

En esta época los gatos están mucho más nerviosos y por lo tanto, no pararán de maullar. Una de las causas por las que se recomienda la esterilización es para que no lo pasen tan mal en estas épocas.

Consejos para evitar que maúlle mucho

Los expertos del Hospital Veterinario de Valencia (España) recomiendan:



Tener en cuenta que a veces los gatos maúllan porque se aburren y quieren jugar, así que lo más importante es conocerlo y saber cuándo su maullido es normal o necesita algo. Si ve que puede por aburrimiento juegue con él y haga que se divierta.



Asegúrese de que tiene la comida necesaria, el agua limpia y el arenero limpio para que haga tranquilamente sus necesidades.



Los gatos a veces son caprichosos o simplemente quieren llamar la atención, así que si ha descartado dolencias y los maullidos suelen seguir, enséñele que tampoco puede salirse siempre con la suya.



Por último, si los maullidos son constantes y continuados, y ya le ha dado comida, limpiado la arenera y ha jugado con él, llévelo al veterinario para descartar cualquier problema de salud.



