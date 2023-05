Los perros son uno de los animales más deseados por los humanos en el mundo, no obstante esta clase de animales sufren cantidades de enfermedades, tantas como las personas. Así pues, es común que cualquier can haya pasado por el episodio de vomitar espuma blanca, algo que a simple vista puede impresionar y causar mucho terror en los dueños.



Por esta razón, le informaremos si es preocupante si su perro atraviesa una situación de estas y que debe hacer para contrarrestar lo sucedido.

¿Por qué su perro vomita espuma blanca?



Si su perro vomita espuma blanca, intente no entrar en pánico, la espuma blanca es una mezcla de saliva y jugos gástricos, que efectúan el vomitar cuando la mucosa que se encarga de proteger el estómago se irrita.



Lo primero que debe hacer es analizar cuántas veces vomitó su perro. Si fue una sola vez, examine si muestra otros síntomas que no sean normales. Si tu perro es cachorro, anciano, o si tiene alguna patología, consulte con tu veterinario, pues se puede tratarse de algo más grave, ya que el sistema inmunológico de los cachorros, de los perros de alta edad o enfermos es débil, por lo que episodios continuos de vómito pueden causar que se deshidrate y que se enferme mucho más.



Si, por el contrario, tu perro no cuenta con ninguna enfermedad y en términos generales es sano; y solo en ocasiones vomita espuma blanca, puede que sea solo una indigestión, que comió muy rápido o, por otro lado, que tomo mucha agua.

Facebook Twitter Linkedin

La razón de la expulsión de esta sustancia pueden ser por varios factores, uno de ellos, se debe a problemas estomacales. Foto: istock

(Tenemos para usted: Veterinarios advierten los signos de que su perro sufre intenso dolor: estos son).

Pero, si el vómito se vuelve algo recurrente y lo hace diario, es recomendable llevarlo con expertos lo más rápido posible para descartar cualquier patología.



Según el portal digital ‘Superpet’, existen varias razones por las que su perro puede llegar a vomitar esta clase de sustancia, entre ellas están:

Reflujo ácido

Si su perro vomita espuma blanca antes de comer, podría ser un síntoma de gastritis por reflujo. Lo que ocurre con su canino es que la ‘bilis’ regresa al estómago y lo irrita, provocando directamente en esta parte del cuerpo un reflujo ácido y a su vez vómito con espuma blanca.



Lo que aconsejan los expertos en este tipo de casos es reducir el tamaño de las porciones de comida y darle su alimento en un tiempo más reducido, así se evitará que la bilis ingrese al estómago de tu perro y no cause nada internamente.

Tos de perrera

Facebook Twitter Linkedin

Los perros se pueden contagiar de esta patología por estar tan cerca de otros perros. Foto: istock.

En este caso, es fundamental analizar si su perro fue adoptado, viene de una perrera o ha estado en contacto con varios canes por mucho tiempo. Además, si de un momento a otro, ha comenzado a toser y a vomitar esta sustancia ya hablada, indica que su perro se contagió de ‘la famosa’ tos de perrera.



Esta enfermedad cuenta con las características exactas de un catarro, esto significa que si el perro está pasando por una inflamación aguda o crónica de las membranas mucosas del aparato respiratorio y por ende se encuentra enfermo y vomita tal sustancia.

Indigestión

El malestar estomacal es una de las razones más comunes por las que su perro puede vomitar espuma blanca, ya que probablemente su perro extraiga la comida porque quiere eliminar lo que le está causando el malestar.

Esto se puede dar porque:

Su perro toma mucha agua. Comió mucho concentrado. Comió alguna hierba del suelo. O en su defecto comió demasiado rápido y por ende se da este pequeño episodio de vómito.

(Siga leyendo: Cerveza y pastel para perros: así operan los restaurantes de alta cocina para mascotas).

Enfermedad renal

Si los vómitos de su amigo perruno van acompañados de problemas al orinar y desorientación, su perro quizás sufra de problemas renales. Estas enfermedades pueden ser provocadas por ingerir algo con altos niveles de toxicidad, como una suela de zapato o basura, o también puede ser un problema que ha desarrollado el can a lo largo de los años. Lo que se recomienda en este caso es llevar a su perro a un experto, debido a que esta problemática es más grave.

Pancreatitis

El páncreas ayuda al animal a llevar una digestión sana, a la hora de comer cualquier comida. Si su amigo vomita con frecuencia con espuma blanca, camina con la espalda encorvada, y usted lo observa débil o deshidratado, puede que esté sufriendo de pancreatitis. Por esto lo mejor es llevarlo a un veterinario.

(Le puede interesar: Estas son las razas de perros arrugados más famosas del mundo).

Hinchazón



La hinchazón es uno de los problemas más frecuentes en los perros de mayor edad, porque el estómago de estos se llena de gases líquidos o comida. Esto provoca en este tipo de mascotas dolores muy intensos y por ello se da el vómito con espuma blanca.La hinchazón se puede detectar si usted ve a su can con estas características:

Encías pálidas.

Estómago endurecido.

Tos.

Babeo.

Y no poder hacer del cuerpo.

¿Qué recomiendan los expertos para evitar que su perro tenga estos vómitos?



1. Cuando sea la hora del paseo, evite que su perro coma cosas del piso, pues estos objetos lo pueden afectar en un futuro.

2. Dele a su amigo perruno comida de calidad para que no sufra ninguna enfermedad de las ya mencionadas; lo recomendable es brindarle solo comida para perros.

3. Evite que trague cualquier tipo de objeto en su hogar como (juguetes, cojines, productos de limpieza, calcetines, etc.).

4. Evite darle comida para humanos, como por ejemplo cebolla, uvas pasas o chocolate; las golosinas le hacen un daño gigantesco a su mascota.

5. Evitar los fuertes cambios de temperaturas en los canes es fundamental para que el perro no se sienta cansado, agotado y no expuse ninguna sustancia.

6. Si su perro expulsa vómito con espuma blanca, lo recomendable es no darle comida dentro de 12 horas para que el estómago combine todas las sustancias que generan los perros de una mejor forma. Al ya pasar este tiempo, si su can come se sentirá mucho mejor.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Alerta por robo de mascotas en Bogotá: en video quedó grabada la modalidad

Estos son los perros considerados ‘potencialmente peligrosos’ en Colombia

Hallan a perrito french-poodle con sobredosis de fentanilo en Estados Unidos