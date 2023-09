Si ha tenido la oportunidad de presenciar el apareamiento de los felinos, se ha dado cuenta de que este resulta ser inusual, porque los gatos en cuestión hacen mucho ruido y esto se debe a algunas características, por lo tanto, esto es lo que debe saber al respecto.



Hay que tener en cuenta que las hembras felinas alcanzan su madurez sexual entre los cinco y los nueve meses.



Por otra parte, los machos, la alcanzan un poco más adelante, es decir, a los nueve o al año de edad.



La primera señal es el maullido de las gatas en celo, que realizan este particular sonido para llamar la atención de los gatos, pero este solo es el principio de un apareamiento 'ruidoso'.

Otras señales que presentan los felinos cuando están en época de apareamiento son el lamido y el levantamiento de la cola, de acuerdo con el portal 'Experto Animal'.



En las gatas el celo dura aproximadamente de cinco a siete días y se repite una vez al mes, que depende de si la gata se ha cruzado o no con un macho durante el celo. Otra situación que puede variar en este aspecto es la raza.

​

Etapa de apareamiento

Cuando la hembra entra en celo, cambia su comportamiento y no rechazará los intentos del macho por el apareamiento.



Los gatos, por su parte, también cambian de conducta durante el apareamiento, que suele ser de agresividad.



Tomarán una posición de lordosis, que consiste en poner su abdomen en el suelo y levantan el perineo, posición que facilita la penetración del macho, el que adoptará la posición y los movimientos necesarios para la copulación.



Esta fase puede durar aproximadamente unos 20 minutos, pero puede durar menos o hasta 90 minutos. Según el portal en mención, los machos pueden aparearse hasta 10 veces en una hora y las hembras, durante los días que dura el celo hasta 50 veces con distintos gatos, siendo esta la razón por la cual puede tener crías de diferentes machos.



Pero, volviendo a la razón del porqué los gatos hacen tanto ruido al aparearse, tiene que ver con el pene del gato, ya que este posee una especie de espinas en este, llamadas espículas peneanas, que sirven para estimular la ovulación de las hembras y un coito efectivo.



Estas espinan no causan daño en la gata, solo desencadenan un estímulo neuroendocrino que provoca una descarga hormonal y después de la cópula el comportamiento de la hembra se vuelve dramático porque emitirá un sonido parecido a un grito en tono alto y la mayoría de las hembras suelen agredir y atacar al macho, para luego lamerse su zona genital.



Si no desea que su gata tenga crías, debe estar atento a estas señales, ya que solo basta una distracción para que el gato y la gata salgan corriendo a buscar un lugar para aparearse, por lo que es importante considerar la esterilización para evitar un apareamiento no deseado y la proliferación de felinos que ocasiona el abandono de cachorros.

Aprende sobre el cuidado de los gatos

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

