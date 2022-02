Los gatos son una de las mascotas preferidas por las personas, ya que tienen una forma peculiar de comportarse y no siempre actúan de la misma manera cuando están con sus dueños o con una persona que no conozcan.



¿Alguna vez ha visto a su gato mover las patas delanteras como si estuviera amasando algo? Esta es una de las actividades más curiosas que llevan a cabo. Le explicamos por qué su peludo mueve sus patas como si amasara pan y qué significa.

¿Qué es amasar y por qué lo hacen?

Es un movimiento rítmico de las patas delanteras del gato que recuerda a los movimientos de cuando una persona amasa pan. De ahí viene el nombre de este comportamiento felino.



Los gatos desde que son bebés, exactamente en el periodo neonatal justo después del nacimiento, empiezan a amasar. Es una conducta instintiva y es utilizada para estimular la producción de calostro o de leche en los pezones de su madre.



Estos animales ejercen cierta presión a las vez que abren los dedos para extender sus garras, las cuales son retráctiles, para después volver a cerrar otra vez sus dedos. Los cachorros hacen este movimiento en sus madres hasta que ocurre el destete, alrededor de las tres semanas de nacer.



Es una conducta instintiva, pero la suelen hacen cuando se sienten cómodos y seguros. Foto: iStock

¿Pero por qué lo siguen haciendo cuando son adultos?

Esto es producto de su domesticación, ya que los felinos suelen amasar en situaciones de gran relajación y bienestar, por lo general en situaciones placenteras y confortables como cuando estaban a los cuidados de su mamá.



En ocasiones los gatos amasan en el regazo de personas a los que les tienen cariño o también en solitario, cuando están encima de la cama, de una cobija, de la ropa o justo antes de acurrucarse para descansar. A veces puede estar acompañado por un ronroneo o con un gesto de relajación con los ojos semicerrados.



A veces, cuando hacen este movimiento encima de sus dueños, suelen salir sus uñas retráctiles. Aunque no lo hacen con la intención de lastimar, en ocasiones puede suceder. Es importante no apartarlos bruscamente, ya que pueden entender este gesto como un castigo y no volver a montarse en su regazo porque ya no será una zona confortable o segura para ellos.



Razones para amasar

Los gatos amasan en el regazo de personas a los que les tienen cariño Foto: iStock

1. Porque están contentos. Ronronear, maullar o amasar son comportamientos que sugiere que tu gato se encuentra en una situación cómoda y que disfruta de un óptimo bienestar físico y emocional.



2. Cuando tienen un vínculo afectivo. Los gatos disfrutan de la compañía y cuando están cómodos suelen hacer este movimientos ya sea con otros animales o personas.



3. Para descansar mejor. Por lo general lo suelen hacer las gatas embarazadas cuando preparan el nido para sus cachorros. Pero también lo pueden realizar machos y hembras no gestantes cuando un lugar no es lo suficientemente cómodo.



4. Para estirarse. Estos felinos adoran estirar todos los músculos de su cuerpo y suelen aprovechar este movimiento para estirarse después de un tiempo de descanso.



5. Para marcar su territorio. Los gatos emiten sus propias feromonas, de este modo secretan compuestos químicos a través de ciertas glándulas para comunicarse con sus semejantes. Es posible que si tienen varios gatos hagan esto para hacer creer a los demás que este territorio es suyo.

Tipos de amasado

Los gatos pueden hacer otros movimientos rítmicos con sus patas que parecen que estuvieran amasando pero no tienen ese mismo significado:



1. Las gatas suelen mover de forma rítmica sus patas traseras cuando están listas para aparearse. Suele estar acompañado de una ladeo de cola y con las patas delanteras flexionadas y las traseras extendidas.



2. Tanto machos como hembras afilan sus uñas o marcan el territorio con el rasco. Clavan sus uñas en diferentes superficies como la ropa, madera, mimbre, cuerda, entre otros.

