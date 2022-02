Muchas veces, las personas no se conforman con un perro o un gato en casa. Por el contrario, buscan tener otro tipo de animales que a menudo no encajan en la categoría de mascotas tradicionales.



Y esto, en un país como Colombia con una amplia biodiversidad, sumado a las recientes tendencias en redes sociales de tener el casa animales fuera de lo común, han llevado a muchos a tomar la decisión de llevar a su hogar todo tipo de especies, lo cual puede incluso calificarse como un delito, y además resulta en un peligro para las personas y un afectación a la naturaleza.



En este punto hay que tener en cuenta dos categorías. La primera es la de las mascotas no convencionales, que incluyen aves como canarios, patos, gallos, cacatúas o pericos, mamíferos como minipigs, hurones, erizos, cobayos, hámsters, ratas o ratones y reptiles como pitones, geckos leopardo, camaleones y dragones barbados. Aunque su tenencia, cría y comercialización no es, en la mayoría de los casos, ilegal en Colombia la promoción de estos animales como mascotas ha sido inconveniente.



Los veterinarios y zootecnistas especializados en el estudio y manejo de especies exóticas y no convencionales, se topan a diario con múltiples casos como estos. Al final, muchos animales terminan abandonados, encerrados o liberados en diversos ecosistemas, lo que es un peligro para nuestra biodiversidad.



Los otros son los animales silvestres, cuya tenencia está prohibida y penalizada en Colombia, porque alrededor de su comercialización se hace con prácticas nefastas de extracción y maltrato, y se pone en riesgo la biodiversidad del país, así como la salud pública.

Las tenencia de animales salvajes representa un peligro para las personas debido a que estos, pueden considerar en algunos casos a los humanos como una amenaza y defenderse, no porque estos sean violentos, sino porque su instinto natural es defenderse de lo que consideran peligroso.

De igual es casi imposible domesticar animales silvestres. Por ejemplo la domesticación de perros y gatos tomó siglos a los humanos, y aún se pueden observar en estos comportamientos de tipo salvaje.

Finalmente, y buscando proteger a los animales silvestres, es importante recordar que en Colombia tenerlos es un delitos y puede acarrear desde multas hasta penas de cárcel.

Sanciones por tener animales salvajes en casa

La nueva Ley de Delitos Ambientales del País señala que el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses, y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Lo que sí está permitido en la ley colombiana es, además del perro y el gato, la tenencia de animales domésticos patos, gallinas (aves de corral), conejos, el hámster, caballos (si se cuenta con el espacio suficiente, y algunas especies de canarios y aves que no hacen parte de la biodiversidad nacional, como por ejemplo el perico australiano. Estos últimos hacen parte de las ya mencionadas mascotas no convencionales.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

