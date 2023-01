Es común en los hogares disponer de una pecera, sobre todo si no se tiene el espacio suficiente para adoptar mascotas como perros y gatos, pero los peces requieren cuidados especiales.



¿Quién no ha escuchado una historia de un conocido acerca de que su pez amaneció boca arriba y no supo por qué si lo alimentaba bien? Esto sucede porque muchas veces llegan de la veterinaria con alguna condición y se la contagian a los demás.



En esta oportunidad le contamos cómo cuidar de un pez betta, en caso de que esté pensando en tener uno en su hogar.

De acuerdo con ‘Tienda animal’, el origen del pez betta se encuentra en las aguas poco profundas de Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam y algunas partes de China. “Estas áreas albergan arrozales, estanques, arroyos y pantanos donde vive el pez betta, aunque en la actualidad su población se ha extendido a aguas no nativas en diferentes países”. De ahí que en Latinoamérica también se encuentre.



Es bastante famoso por su apariencia, pues posee largas aletas y una especie de cola de colores brillantes que resulta imposible no admirar. Esa es precisamente la diferencia principal entre el macho y la hembra: “Las hembras, generalmente, no son tan coloridas y tienen aletas mucho más cortas”, dice el portal mencionado.



Además, puede sobrevivir en ecosistemas con poco oxígeno gracias a un órgano especial denominado Laberinto.



Especificaciones de su cuidado

El portal ‘Mis mascotas’, dedicado a compartir consejos para el bienestar de los animales, indica que “aunque se dice que el pez betta es capaz de sobrevivir en espacios reducidos, ya que se trata de su hábitat natural, no conviene que su acuario sea especialmente pequeño”.



Lo ideal es, entonces, que en el espacio quepan entre 20 y 30 litros de agua a una temperatura que se acerque a los 26 o a los 28 grados centígrados.



En cuanto a los accesorios o decoraciones, se sabe que son una especie curiosa por lo que sí son de su agrado. Eso sí, asegúrese de que no sean materiales que puedan rasgar sus aletas o lastimarlos.

Alimentación

El pez betta es omnívoro, por lo que se alimenta tanto de plantas como de pequeños insectos que viven en ellas.



Como consejo adicional, se recomienda darles una cantidad de gránulos o escamas que sean capaces de comer en tres minutos, esto ya los saciará.



Convivencia con otras especies

No por nada estos peces suelen ser llamados los ‘luchadores de Siam’, así que se recomienda no dejar que dos machos compartan el mismo espacio, pues son muy territoriales.



En el caso de las hembras no ocurre esto y tampoco si se mezclan con especies diferentes.

