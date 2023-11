¿Perros y gatos pueden detectar enfermedades en humanos?

La ciencia ha identificado que tanto perros como gatos pueden ayudar no solo a alertar a otras personas sobre la ocurrencia de urgencias, sino que también sirven como detección temprana de algunas enfermedades que pueden padecer los seres humanos como el cáncer, la diabetes y otras.



Axel, un perro rescatado de un año de vida, perteneciente a una familia de la población de Spring, en Texas (Estados Unidos), alertó a los padres de Gabriel Silva, de 17 años. Cuenta Amanda Tanner, madre del joven, que ese sábado 26 de agosto, aproximadamente a las 5 de la mañana, Axel entró a la habitación bastante inquieto y saltaba en la cama de ellos.“Me daba más zarpazos de lo normal para que me moviera”, detalló Tanner.



Luego de la insistencia de la mascota, el esposo sospechó que el animal estaba inquieto por hacer sus necesidades y procedió a bajar las escaleras y abrirle la puerta para permitir que saliera; sin embargo, Axel no mostró interés por salir, pero sí por detenerse frente a la puerta del hijo de 17 años. La sorpresa fue bastante cuando al ingresar a la habitación y hablar con Gabriel, el padre se percató de que estaba sufriendo un derrame cerebral, ya que tenía dificultad para hablar y también parálisis del lado derecho del cuerpo.



Otra historia muy similar es la de Embid, un perro de raza Jack Russell terrier, quien comparte con Alejandro en España y le ayuda a detectar situaciones de subida o bajada de azúcar en la sangre, que son críticas para su condición de paciente con diabetes tipo 1. Tan efectivo es Embid en alertar a su amo que incluso avisa 10 o 15 minutos antes para que Alejandro chequee sus niveles de glucosa.



¿Por qué detectan enfermedades?

En primer lugar, porque tanto perros como gatos tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que el de los seres humanos. La ciencia ha identificado que los seres humanos tienen 6 millones de células receptoras olfativas, mientras que los perros tienen hasta 300 millones de este tipo de células.



Si bien esta característica les permite captar olores normales, detectar cambios sutiles e incluso distinguir entre olores de manera más precisa, los animales necesitan un entrenamiento para detectar enfermedades como cáncer, diabetes, alteraciones en la motricidad, derrames cerebrales, episodios de convulsiones y epilepsia, entre otras.

Algunos ejemplos de ello son:



Cáncer: cuando las células presentan algún tipo de alteración cancerosa emiten olores sutiles que pueden ser detectados por las mascotas. Diferentes estudios se han hecho, principalmente en el cáncer de mama, en los que los perros pueden percibir, con un alto porcentaje de seguridad, ciertos compuestos químicos que liberan las células cancerosas en el aliento, el sudor e incluso en las muestras de tejido.



Diabetes: los perros pueden alertar a sus amos cuando perciban cambios en el olor corporal que son producidos cuando hay fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre. Esta facultad es particularmente valiosa para la diabetes tipo 1, que suele desencadenar cambios súbitos que pueden llevar incluso a inducir el coma en el paciente.



Derrame cerebral: si bien los perros no pueden diagnosticar un derrame cerebral por sí solos, sí pueden alertar a las personas y a sus familiares sobre cambios en el comportamiento y en el estado físico. Incluso, cuando un perro recibe entrenamiento puede buscar ayuda o activar dispositivos de alarma para que los familiares actúen y los afectados reciban la atención médica que requieren.



Epilepsia: esta habilidad se ha identificado principalmente en los gatos. Según los estudios, ellos pueden identificar el aura, que son esos síntomas o cambios sutiles en el comportamiento que presentan las personas antes de tener un episodio convulsivo, y alertar a las familias.

¿Cómo se entrenan?

Según cuenta Juan Camilo Abreu, entrenador de mascotas de alerta médica, “hay que aprovechar ese don y esa conexión especial que tienen los animales con el ser humano para entrenarlos y que puedan salvar vidas”.



Añade Abreu que “aunque no todas las razas y no todos los animales pueden recibir esta formación, sí es posible educarlos para ciertas actividades básicas como recordar el horario para la toma de un medicamento, detectar comportamientos anormales o encontrar objetos que son importantes para pacientes, como bastones, medicinas, etcétera”.



En este sentido, menciona Abreu que no se selecciona un perro directamente por la raza, sino por el comportamiento, aunque existen razas más perceptivas como el pastor alemán, labrador retriever y golden retriever. Tanto perros como gatos deben ser entrenados desde los primeros meses para que vayan adquiriendo ciertas habilidades de detección y de comunicación que serán fundamentales en todo el proceso.



Adicionalmente, cuenta Juan Camilo Abreu, “en el proceso siempre se debe usar el refuerzo positivo y exponer a los animales a diferentes estímulos olfativos que les permitan desarrollar una respuesta conductual, es decir, un comportamiento de respuesta”.



Luego del entrenamiento básico de reconocimiento olfativo y la asociación de aromas, los animales son adiestrados para dirigirse a ciertas ubicaciones en busca de ayuda o para alertar a ciertas personas. Adicionalmente, después de culminado el proceso, los animales reciben entrenamientos de mantenimiento y de actualización frecuentes.



*MÉDICO VETERINARIO