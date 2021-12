Si usted tiene una perrita en casa que no está esterilizada, es importante que conozca cómo funciona el ciclo reproductivo de su mascota, pues así todos los miembros del hogar podrán ayudarla a sobrellevar este tiempo de una mejor manera.



Ahora bien, ¿cuándo empieza el ciclo sexual canino? De acuerdo con la página web de 'Affinity Petcare', aunque existen diferencias en cada raza, se estima que generalmente las perritas alcanzan la pubertad entre los seis meses y los dos años de vida.



Por otro lado, la edad ideal para su reproducción es entre los dos y los seis años, y se recomienda que no tenga un primer parto después de los seis años y que ya no tenga ninguno más después de los nueve.



El ciclo sexual está compuesto por cuatro fases y dura entre 140 y 300 días. El tiempo de celo aparece dos veces al año, aunque en algunos casos puede ocurrir cada 7, 8, 9 meses; incluso una sola vez al año.



Las fases del ciclo

En primer lugar, está la fase llamada protoestro, la cual se caracteriza porque la perrita empieza a manchar con sangre y su cuerpo comienza a prepararse para un posible embarazo.



Este período dura entre 9 y 13 días y se refleja, además, en algunos cambios físicos como: hinchazón en la vulva, orinar con más frecuencia y emitir feromonas, que atraen al macho.



La segunda fase es el estro y se caracteriza porque la hembra busca al macho. En esta etapa se produce la ovulación y el útero se sigue preparando para la gestación. Hacia al final del ciclo, sus niveles de estrógenos se reducen y aparece la progesterona, la cual ayuda al embarazo.



En tercer lugar está el metaestro, etapa en la cual finaliza el celo y comienza el período de implantación del embrión, si la perrita ha sido fecundada.



Si no se ha fecundado, es posible que su mascota pase por un período de pseudometaestro/ pseudogestación. Según el sitio, es un momento en el que se recomienda vigilar posibles enfermedades uterinas.



Por último, está la fase de anoestro, un tiempo de reposo sexual en el que no se presentan cambios hormonales. Su duración puede variar.

Síntomas de la menstruación

Es importante recordar que el ciclo sexual canino es muy diferente al humano, por lo que el sangrado no viene cada mes. De hecho, no se habla de menstruación sino de celo, el cual, como se había mencionado antes, se presenta dos veces al año.



Los síntomas de esta etapa tienen que ver con cambios físicos y de comportamiento. Además, serán más o menos evidentes según la raza y la edad. Los principales síntomas son:



- Actitud más decaída o irascible



- Inflamación en la vulva



- Interés en los machos que se acercan a olfatearla



- En algunas perritas, también se aprecia hinchazón en los pezones



- Sangrado vaginal, que indica que el ciclo menstrual ha comenzado



Por último, cabe resaltar que existen cuidados especiales que pueden ayudar en esta etapa, como sacar a pasear a la perrita con correa (para evitar el contacto con los machos), proporcionarle un lugar cómodo y cuidar su higiene, aunque se recomienda no bañarla mientras está en celo para evitar infecciones.

