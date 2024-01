Perros salchicha, divertidos pero de cuidados especiales con su salud y alimentación

Son pequeños, independientes y con un temperamento muy particular. Los perros salchicha, también conocidos como dachshund, han adquirido popularidad entre tenedores que buscan una mascota diferente y de proporciones pequeñas, pero dada su fisionomía requiere de cuidados especiales que de no tenerse en cuenta pueden afectar la salud de estos animales.



Lea además: (Razas de perros con poca tolerancia a la soledad: ¿Su mascota está en la lista?)

Los perros salchicha tienen un lomo largo, patas cortas y una altura diminuta que, generalmente, puede alcanzar los 20 y 23 centímetros. Existen más de cinco clases de dachshund como, por ejemplo, el black and tan, arlequin silver, blu and tan, entre otros. De ahí sus precios, que pueden arrancar en 1’600.000 pesos hasta 9’500.000 de pesos.



Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute, explica cuál es la personalidad de estos caninos. “Son bastante amigables. Es una de las razas que más ladran y, al ser sabuesos, son bastante activos. Tienen mucha energía, son muy fieles y buenos compañeros de los niños, dependiendo, obviamente, de que los traten bien”, indica Cifuentes a EL TIEMPO.



El especialista también señala que los perros salchicha son valientes y amorosos, aunque algunos pueden ser de carácter fuerte. Johan Chiquiza es tenedor de un dachshund llamado Fausto. Llegó a su familia hace dos años y medio, y desde entonces se ha convertido en un integrante importante.



“Es la mejor compañía y un perro es alguien de quien se aprende todos días. Son mascotas muy demandantes, pero así mismo retribuyen”, explica Chiquiza.

Y agrega: “Realmente por mi mente nunca pasó tener un perro, pero siempre me parecieron muy curiosos los perros salchicha. No lo busqué, sino que me lo dio alguien cuyo perro había tenido hijos y no quería venderlos”.



Johan cuenta que Fausto tiene una personalidad particular y muy distinta a los que las personas pueden pensar. “No sé si todos los perros salchicha, pero por lo menos Fausto es de carácter muy fuerte y de una personalidad distinta a la que uno se imagina de un perro tan tierno”, continúa con su relato.



Lea además: (La razón por la que los gatos tienen la lengua áspera)

Facebook Twitter Linkedin

Fausto tiene dos años y medio. Es amigable, cariñoso, juguetón y de color café. Fue adoptado por su tenedor. Foto: @faustoelsalchicha en Tiktok

Los cuidados

Según el veterinario Cifuentes, la primera consideración que deben tener los dueños de estos animales es su columna vertebral.



"Cuando están cachorros, aproximadamente a los ocho meses y al año de edad, se deben tomar radiografías, ya que algunos pueden presentar alteraciones congénitas como una vértebra de más, tener costillas adicionales o en la parte final de la columna tener alguna alteración que posteriormente generaría algún tipo de compresión de la médula espinal", recomienda el especialista.



Es importante –indica el experto– que ante cualquier signo (por leve que sea) de dolor de espalda, de cojeras o inclusive de parálisis esporádicas, asistir de inmediato al veterinario.



"Si presenta alguna alteración en la columna vertebral, es importante hacerle controles con el neurólogo para realizar tratamientos que fortalezcan el disco intervertebral y las articulaciones de la columna vertebral. Un grupo ideal sería el neurólogo, el fisioterapeuta y el médico general", dice el experto de Pet Food Institute.



Asimismo, es importante controlar el exceso de saltos o incluso restringirlos, porque muchas veces esta raza, como es tan juguetona, no tiene la capacidad de medir la altura versus el largo de su columna y se pueden generar golpes constantes que producirían hernias discales.



Desde Purina, la división de alimentos para mascotas de Nestlé, explican que los dachshund son una raza generalmente sana y saludable, aunque corren el riesgo de lesiones en la espalda ocasionadas por el sobrepeso. En ese sentido, Cifuentes detalla que el exceso de peso en estos animales puede afectar la articulaciones de la columna vertebral y generar hernias en los discos intervertebrales.



“Cuando se hernia un disco intervertebral, este puede comprimir la médula espinal y producir dolor, parálisis y alteraciones también, tanto en la micción, que es la forma de orinar, o la defecación”, agrega el experto.

Facebook Twitter Linkedin

Los perros salchicha son pequeños, independientes y con un temperamento muy particular. Foto: @faustoelsalchicha en TikTock



Sobre la alimentación, los especialistas sugieren que existen algunos alimentos especiales para perros salchicha, que protegen los discos intervertebrales con sustancias para proteger las articulaciones, que tienen proteína altamente digestible y rica en fibra para evitar la obesidad.



“Dada su fisionomía, lo ideal es que se ejerciten, practiquen las caminatas, trotar está bien, pero hay que tener bastante cuidado con los juegos con la pelota, en donde ellos pueden hacer movimientos bruscos de 90 grados o saltos a grandes alturas, y estos golpes constantes pueden predisponer a una lesión de la columna vertebral o una hernia discal. Posteriormente esto traería dolor o parálisis en cualquiera de los miembros”, afirma Cifuentes.



El tiempo estimado diario para que ellos hagan ejercicio o caminata es de aproximadamente 20 y 40 minutos. De hecho, se recomienda que si un perro salchicha vive en un apartamento, utilizar ascensor o alzarlo, si es el caso. Asimismo, se recomienda mantener sus orejas limpias para prevenir infecciones.



REDACCIÓN MASCOTAS

Más noticias en EL TIEMPO