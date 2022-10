Daky y Fito, dos perros rescatistas que hicieron parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se retiran luego de varios años ayudando a salvar numerosas vidas.

Daky, de raza Pastor Belga Malinois, tiene ocho años de vida, por lo cual aún necesita de mucha actividad, ejercicio y por supuesto, de atención. Le gustan las hembras y convive muy bien con ellas, sin embargo, no se lleva bien con machos; ama ser el único niño consentido. Aun así, es muy cariñoso con las personas y no va a perder oportunidad de ser mimado por grandes y niños, preferiblemente mayores de seis años.



"Recuerda que es un profesional en rescate, entonces responde muy bien a comandos de entrenamiento, una gran ventaja para su cuidado. Lleno de experiencia y vitalidad, Daky es el compañero de aventuras que estabas esperando", señala el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en un comunicado.

Daky, de raza Pastor Belga Malinois, tiene ocho años de vida. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Fito, por su parte, es un Retriever de pelo liso con 11 años de edad. Dormir es su pasión, pero como todos los de su raza, igual necesitará de mucha atención, paseos medianamente largos y juegos. Que su carrera como bombero no te intimide, es la ternura hecha perro.



"Le fascina que lo acaricien y lo consientan y es la compañía perfecta para niños mayores de cuatro años o que entiendan que así parezca un peluche, no es un juguete. Este adorable veterano es perfecto para ti si cuentas con el tiempo y la dedicación suficientes para alegrar su retiro del Cuerpo de Bomberos", indica el instituto.

Fito es un Retriever de pelo liso con 11 años de edad. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Para mayor información por favor ingresar al siguiente enlace: adopciones.idpyba.com/adoptar, lea con atención las indicaciones y diligencie su datos para comenzar el proceso de adopción.



También es posible asistir a las distintas jornadas de adopción que realizará el instituto:



• Exiagrícola Carrera 20ª # 73 – 01: 22 de octubre de 11:00 a.m. A 4:00 p.m.

• Jardín Botánico: 29 de octubre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

• Club Campestre Cafam: Calle 215 # 45 – 45 de 10:00 a.m. a 04:00 p.m. (Halloween Pet)



REDACCIÓN MASCOTAS