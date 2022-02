Aunque puede existir la tentación de darle a su mascota canina comida de sal de humanos, en general se recomienda evitar esta práctica y, en su lugar, alimentarla con concentrados especialmente diseñados para los perros.



Esto porque el metabolismo y sistema digestivo de las mascotas es diferente al de los seres humanos, y alimentarlo con comidas preparadas para personas podría ocasionarle problemas.

En un artículo publicado en el portal especializado 'RedCanina.ES', el veterinario Jorge Gallego explicó que los perros no son omnívoros, por lo que no es conveniente darles comida casera, "ni darles de ambas (casera y concentrado). Al no darles la comida adecuada pueden terminar con serios problemas metabólicos", explicó el experto en este portal.



En su momento la alianza Consultorio Veterinario también respondió dudas sobre este tema. Daisy Catalina Amador Sánchez, veterinaria de la Clínica para Pequeños Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que hay alimentos formulados especialmente para la edad de los perros: cachorros; adultos/jóvenes, y adultos mayores.



Amador añadió: "Es posible que puedan comer alimento preparado en casa. Sin embargo, es importante que la guía de preparación esté formulada por un médico veterinario, quien debe orientar el proceso respecto a qué tipo de ingredientes son seguros de usar, qué tipo de suplementos se requerirán y la preparación adecuada de éste tipo de comida".



En ese sentido, la experta resaltó que es el médico veterinario el que debe guiar y asesorar la nutrición de la mascota, y que en cada caso en particular se deben considerar "los factores individuales para la elección del tipo de alimento que requiere el animal".