El trastorno obsesivo-compulsivo canino (TOC), suele aparecer como consecuencia de traumas en el animal, como, haber sido separado de su madre muy rápidamente, haber sido abandonado o haber sufrido accidentes en sus primeros años.



La aparición de este trastorno se produce en estos casos como válvula de escape para el perro.



(Le recomendamos:

Este trastorno, se refleja en el comportamiento canino, debido a la repetición de movimientos, posturas o sonidos que se ejecutan de forma insistente y con alto grado de 'ritualización', se puede llegar a hablar de estereotipia. No obstante, no todas las estereotipias producen trastorno obsesivo-compulsivo canino (TOC).



Cabe resaltar que, las estereotipias son movimientos involuntarios, coordinados, no propositivos y rítmicos que se realizan de una forma idéntica en cada repetición.



En casos en los que el perro da vueltas sobre sí mismo de forma forma obsesiva, no para de lamerse las patas, se muerde la cola todo el día, excava agujeros en el jardín cada dos por tres, tiende a realizar una serie de movimientos repetitivos sin aparente sentido, orina y defeca en sitios no comunes a los habituales, monta cosas sin parar, ladra u olfatea de forma desmedida, mastica o destruye muebles o algún objeto de la casa que normalmente no dañaría, y se lame en exceso.



Existe una alta probabilidad de que esté manifestando un trastorno obsesivo compulsivo.



(Le puede interesar:

¿Cuáles son las causas?

Este trastorno, se da principalmente por traumas sufridos desde cachorros, malos hábitos de vida o también por herencia, sin embargo, existen otras razones tales como:



-Traumas por violencia física y/o emocional.



-Abandono.



-Vivir en entornos que le causen estrés.



-Pasar mucho tiempo solos.



-No recibir los cuidados necesarios.



-El sedentarismo y el aislamiento.



-Destete precoz.



-Separación temprana de la manada.



-Llegada de un nuevo miembro a la familia.



-Cambio de domicilio o cambio de cuidador.

¿Qué puede hacer si su perro tiene TOC?

El tratamiento de este trastorno, supone un proceso lento de recuperación para el perro en el que el cuidador tendrá que mantener paciencia y cariño.



Pues no se trata solo de curar los daños físicos de las lesiones o heridas, sino de involucrarse para ofrecerle un ambiente positivo y un estilo de vida más saludable, pero además, se deben realizar sesiones específicas con un etólogo (especialista en comportamiento y conductas caninas) para avanzar progresivamente en la reeducación, resocialización y relación con el entorno.

¿Cómo prevenirlo?

Para prevenir que un perro padezca este trastorno, lo que puede hacer es, brindarle un ambiente saludable para que desarrolle su autoestima y confianza, utilizar el refuerzo positivo en su educación, evitar emplear la violencia física o emocional, cuidar su alimentación, higiene y visitas periódicas al veterinario, realizar ejercicio físico regularmente para evitar el estrés o aburrimiento, y socializar al perro desde pequeño.



(No deje de leer: El insólito caso de una perra que dio a luz a un cachorro verde)

Más noticias

-‘No abandonaré a mis animales’: la desesperación de rescatista en Ucrania



-¿Es malo darle comida de sal a los perros?



-Diez ventajas de adoptar a las mascotas adultas



EL TIEMPO