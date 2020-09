¿Qué conviene más: paseador, guardería o colegio canino?

Luego de pasar cinco meses del 2020 en casa cuidándonos y protegiendo a nuestra familias, poco a poco las diferentes ciudades del país están retornando a la normalidad: ya están activos los protocolos para que las personas retomen las actividades cotidianas, lo que implica que algunos no volverán a pasar tanto tiempo en casa.



Por este motivo, muchos de los tutores de animales de compañía, que no quieren que sus mascotas pasen tanto tiempo solas en casa, empiezan la búsqueda de paseadores, colegios o guarderías.



Esta es una decisión que requiere tiempo, que no puede tomarse a la ligera y demanda una evaluación cuidadosa y objetiva, ya que en el mercado de las mascotas existen muchas opciones.

¿Cuándo y por qué tomar la decisión?

En general, los perros necesitan practicar mínimo 40 minutos de actividad al día para estar estimulados física y mentalmente.



Cuando no se destina el tiempo suficiente para que salgan al parque a jugar, tomar el sol, hacer sus necesidades fisiológicas, socializar con otros de su misma especie, se empiezan a presentar problemas de comportamiento en casa, dificultades de socialización con otros perros o, incluso, con seres humanos, inconvenientes físicos por falta de actividad y también deterioros mentales por falta de estimulación sensorial.



Si nuestras rutinas del día a día no nos permiten destinar este mínimo de tiempo o si no contamos con la ayuda de alguien en casa que pueda hacerlo, lo más probable es que sea el momento de pensar en solicitar asistencia extra para evitar deterioros o complicaciones mayores.

¿Paseador, colegio o guardería?

Paseador: son personas encargadas de salir a caminar con los perros unas cuantas horas (generalmente, de 1 a 3 horas). Ellos recogen y dejan los perros en la puerta de casa, y los llevan a tomar caminatas por distintos parques, plazas o zonas verdes.



Aunque es usual verlos con una gran cantidad de animales, lo ideal es que sean grupos de máximo cinco para que puedan ser fáciles de manejar y de vigilar; además, al restringir el tamaño del grupo se asegura que no se presenten peleas entre los animales.



Colegio: son establecimientos en los cuales el perro puede pasar desde unas horas hasta unas semanas y en donde, aparte de recibir los cuidados necesarios, se les brindan clases básicas de comportamiento y socialización por parte de personal capacitado para el entrenamiento. Los hay campestres o también algunos dentro de la ciudad.



Guardería: en ellas nuestra mascota puede pasar desde algunas horas o semanas hasta meses. Allí podrá compartir con otros perros, recibir los cuidados necesarios, dar paseos y tener diferentes actividades. La diferencia con los colegios es que en estas el animal no recibe como tal entrenamiento o educación, sino que solo están dedicadas a brindar las atenciones básicas. Las hay campestres o en la ciudad.

¿Cuál opción elegir?

La elección depende del tiempo, las necesidades y también del presupuesto. Si se dispone de los fines de semana para compartir con el perro y educarlo, la mejor opción sería un paseador de perros que pueda ayudar entre semana.



Si, por el contrario, no se cuenta con suficiente tiempo entre semana ni tampoco los fines de semana, o se piensa salir de vacaciones fuera de la ciudad o del país, quizá lo más conveniente sea un colegio o una guardería en donde el perro pueda tener atención todos los días.



Con respecto al presupuesto, lo más económico son los paseadores de perros (puesto que el servicio se presta por horas). El costo de los colegios y las guarderías varía de acuerdo con el tiempo, las actividades que se realicen, las instalaciones y el transporte.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir?

Es clave considerar el tamaño, la edad y el temperamento de la mascota. Lo ideal es que comparta con otros de su misma edad o tamaño para que no tenga tanta exigencia física. En cuanto al temperamento, es clave informarlo al sitio previamente para que se maneje con la precaución necesaria en caso de agresividad o nerviosismo.



Debe estar al día el esquema de vacunación y desparasitación de los animales. Igualmente, es importante que el perro cuente con algún método de identificación en caso de pérdida o extravío. Asesórese con vecinos, amigos o familiares sobre los prestadores de estos servicios para conocer las experiencias, positivas o negativas, y estar más tranquilo.

Conozca las instalaciones y el personal que estará a cargo de nuestras mascotas. Evalúe el estado anímico y físico del perro al llegar a casa o cuando el paseador o el transporte llega a recogerlo: si reacciona con temor o miedo, es porque no está a gusto.

Paseadores

Como se mencionó anteriormente, lo ideal es que el paseador no tenga más de cinco perros a su cargo. Esto mejorará la calidad, seguridad y atención requeridas en el paseo.



Hacer una entrevista previa y, de ser posible, evaluar los conocimientos de la persona en manejo de animales y primeros auxilios. Además, conocer los elementos con los que cuenta: agua, bolsas para excrementos, etc.



Conozca de antemano los recorridos que el paseador acostumbra a hacer. También se puede hacer un seguimiento para verificar que los paseos, el manejo y las distancias sean las prometidas y las adecuadas.

Colegios y guarderías:

Lo ideal es que la ubicación no esté muy distante del lugar de residencia: esto significa menos tiempo de estrés por transporte y también menos distancia en caso de emergencias.



Revise las condiciones del lugar: aseo, número de animales, espacios, medidas de bioseguridad, etc.



Verifique el método de transporte: seguridad, condiciones técnico-mecánicas, aseo, e idoneidad del personal que lo transporta.

GABRIEL GARCÍA

*Médico veterinario.

Especial para EL TIEMPO