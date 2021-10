Los ‘perros genio’ aprenden más de 100 palabras y las pueden recordar

Un prolongado estudio llevado a cabo por la Universidad Eötvös Loránd, de Hungría, dejó sorprendentes conclusiones con respecto a los llamados 'perros genio' y su capacidad para aprender palabras que forman parte del vocabulario humano.



Para evaluar la inteligencia de los caninos, los especialistas analizaron la capacidad de aprender palabras nuevas. Todos los perros participantes del estudio eran border collies, pero eso no descarta que otras razas sean capaces de retener tantas palabras, como los yorkshire terriers, entre otras.



De acuerdo con la investigación dada a conocer por los especialistas, los perros genio pueden adquirir palabras a una velocidad similar a la de los bebés humanos. El estudio fue publicado por Royal Society Open Science y se especificó en 6 "perros genio".



Los investigadores tardaron un poco más de dos años buscando por el mundo perros que pudieran reconocer los nombres de varios de sus juguetes. Otra de las conclusiones es que los canes pueden recordar las palabras luego de un periodo de dos meses.



Los científicos llevaron a cabo las pruebas con seis perros considerados superdotados y enviaron una caja con juguetes para que sus dueños complementaran las pruebas en casa.



"Estos perros talentosos pueden aprender los nombres de juguetes a una velocidad impresionante", dijo la Claudia Fugazza, de la Universidad Eötvös Loránd.

"En un estudio previo encontramos que podían aprender el nombre nuevo de un juguete tras escucharlo solo 4 veces. Pero, con tan corta exposición, no formaban una memoria a largo plazo de él".



Para empujar los límites de los perros, a sus dueños se les encomendó aprender el nombre de 12 juguetes nuevos cada semana. El desafío no resultó muy difícil para estos perros, que pueden tener un vocabulario que supera los 100 términos.



Sin embargo, aclara la especialista, no todos los perros de la raza border collies que lideraron el estudio pueden ser catalogados como perros genio.



“Originalmente, los border collies fueron criados para trabajar como perros de pastoreo, por lo que la mayoría de ellos son muy sensibles y receptivos al comportamiento de sus dueños. Sin embargo, aunque la capacidad de aprender los nombres de los juguetes parece ser más común en esa raza, el estudio publicado concluye también que incluso entre esta raza es muy raro descubrir un perro genio”, puntualiza la investigadora.



El siguiente paso en la agenda de investigación, según Claudia Fugazza, es rastrear los orígenes genéticos de estas cogniciones revolucionadas, es una cuestión que vale la pena investigar.

