¿Alguna vez se ha preguntado por qué su perro come sus propias heces? Puede que a usted le revuelva el estómago, pero para ellos es un verdadero manjar. Si alguna vez ha tenido esa duda, acá le explicamos el por qué su perro tiene ese comportamiento.

Comer heces, también conocido como coprofagia, es un comportamiento normal para muchos animales. Según un estudio publicado en el 2018 por la Universidad de California en Davis, no parece haber ninguna anomalía clínicamente establecida asociada con el comportamiento, como malestar gastrointestinal, deficiencia nutricional o trastorno compulsivo. Aun así, parece ser más frecuente de lo que parece.



Este tipo de comportamientos se desarrollan cuando son cachorros. Foto: iStock

En un artículo titulado ‘Defensas conductuales en animales contra patógenos y parásitos: paralelos con los pilares de la medicina en humanos’, el veterinario Benjamin Hart argumenta que el 16 por ciento de los perros domesticados se comen sus propios excrementos ante situaciones en las cuales se pueden desarrollar enfermedades infecciosas.



Esto lo complementa el estudio realizado por los investigadores de la Universidad de California, ya que en él se puede leer que esta conducta puede verse derivada de los ancestros de los lobos. Según su hipótesis, estos animales buscan mantener su área de descanso libre de heces acumuladas, situación que se presenta con frecuencia cuando un compañero de la manada se encuentra enfermo o herido.

“El comportamiento reduciría el riesgo de infección parasitaria de las heces que se dejan solas”, explicaron en el estudio.



Aun así, para la doctora veterinaria Katy Nelson -quien escribió un artículo en la revista estadounidense ‘PetMd’-, los perros suelen comer excrementos por varias razones. Algunas de estas son normales y otras pueden llegar a ser un signo de un problema de salud.

Estrés o parásitos

Científicos afirman que a medida de que el cachorro crece, este comportamiento debe ir desapareciendo. Foto: iStock

Los investigadores de la Universidad de California no encontraron evidencia que vincule la coprofagia con la edad, las diferencias en la dieta o los comportamientos compulsivos, como perseguirse la cola.



De hecho, las causas parecen ser totalmente ajenas a temas relacionados con su crecimiento.



Sin embargo, varios estudios citados en el análisis llegaron a la conclusión de que esta práctica puede darse de manera frecuente y normal cuando los perros son cachorros, pues las madres lamen a sus crías para incitarlos a eliminar y limpiar sus heces comiéndolas durante las primeras tres semanas después del nacimiento.



Además, los cachorros tienen fijación oral y pueden comer su propia caca (y cualquier otro depósito que puedan encontrar).

¿Su perro come heces cuando es adulto?

No obstante, cuando son grandes y siguen con dichos comportamientos, es mejor recurrir a un médico veterinario. La doctora Sophia Yin explica en ‘Coprophagia: The Scoop on Poop Eating in Dogs’ (‘Coprofagia: sobre los perros que comen caca’) que muchas veces hay cuadros clínicos detrás.

Existe la hipótesis de que los caninos pueden comer sus heces por aburrimiento. Foto: iStock

En una primera instancia, esto podría deberse a un cuadro de ansiedad generalizada o por la preocupación de estar en casa mucho tiempo. Por otro lado, también existe la hipótesis de que los caninos pueden comer sus heces por aburrimiento, ya que si se dejan solos durante períodos prolongados pueden simplemente investigar, jugar y comer sus excrementos.



Por otro lado, está la teoría de que es un instinto nato cuando hay enfermedades gastrointestinales de por medio. Debido a que en la antigüedad los lobos limpiaban su espacio de los excrementos con el fin de evitar infecciones, puede que su perro esté haciendo lo mismo.

Los lobos suelen hacer esto para evitar infecciones en la manada. Foto: iStock

Es importante tener este último punto en cuenta: si sospecha que su mascota tiene este hábito por temas de salud, puede que tenga parásitos, malabsorción, una dieta deficiente en nutrientes o subalimentación.



También está la teoría de que patologías como la diabetes o la enfermedad de Cushing son algunas de las condiciones que pueden aumentar el hambre en los perros y llevarlos a comer sus heces.



Los medicamentos, como los esteroides, las benzodiazepinas y algunos antihistamínicos también tienden a provocar un aumento del apetito como efecto secundario.

¿Debe preocuparse?

Para algunas especies, como los conejos, comer caca es una forma totalmente normal de obtener nutrientes claves, de acuerdo con lo dicho por el doctor e investigador Donal McKeown para la revista estadounidense ‘Can Vet J’.



Pero este no es el caso de los canes. Su perro puede llegar a comer caca porque necesita comer más de lo que le está dando actualmente o porque el tiempo entre comidas es demasiado largo. Hablar con su veterinario puede ayudarle a comprender cuánto debe comer su perro y con qué frecuencia, según el peso y el ejercicio.

Muchos de los perros hacen este tipo de prácticas al estar tanto tiempo encerrados en casa. Foto: iStock

Además, es importante cuidar la salud mental de su mascota, razón por la cual debe prestar atención por si esto se debe a un cuadro de ansiedad.



Pese a esto, McKeown comenta que sí debe preocuparse en caso de que empiece a comer heces humanas, de gato o de otros perros, pues pueden contraer parásitos como anquilostomas, lombrices intestinales, tricocéfalo o coccidios.



¿Cómo puede evitar que su perro se coma sus excrementos?

Para evitar que su mascota adquiera este hábito, es necesario enseñarle que aquel comportamiento no está bien y evitarle cualquier tentación mientras aprende. Es por ello que el primer paso es recoger las heces inmediatamente después de que su perro defeque.

Es necesario que saque a su perro de manera frecuente para que este pueda quemar su energía. Foto: iStock

En segundo lugar, proporcionarle a su mascota una dieta balanceada puede ayudarle a evitar este tipo de prácticas. Los aditivos alimentarios que afirman hacer que la caca de su perro sepa mal son una opción popular. Es mejor simplemente alimentar a su perro con una dieta recomendada por un veterinario.



También se recomienda que mantenga ocupada a su mascota. Ya sea que esté en casa o fuera, los juguetes son una excelente manera de darle ejercicio mental a su perro, y caminar o jugar con su perro todos los días lo ayudará a gastar el exceso de energía.

La actividad física es vital para controlar el peso y prevenir varias enfermedades. Foto: iStock

Pero todo esto se debe complementar con una buena educación basada en el refuerzo positivo. Recompense a su mascota cada vez que salga del baño rápido y enséñele que si deja sus necesidades y se va, tendrá un premio por ello.

