Conozca cuáles son las restricciones en Colombia para perros peligrosos, según la norma

En Colombia existen varias regulaciones en torno a las restricciones que se deben tener con un perro peligroso. La mayoría de estas obligaciones buscan proteger la integridad y bienestar de las mascotas en general, también a los dueños y, por supuesto, a todas las personas que compartan alrededor de estos.



(Puede leer: Pitbull sin bozal atacó a otro perrito en conjunto de Soacha: nadie pudo evitarlo).

Según el Código Nacional de Policía, en el artículo 126, un ejemplo de caninos potencialmente peligrosos son:



- Perros que han tenido episodios violentos y, por tanto, hayan agredido a personas.

- Caninos que hayan causado la muerte de otros perros en peleas.

- Perros que hayan sido adiestrados para el ataque y la defensa.



Agregando que el artículo 126 establece que los caninos pertenecientes a las siguientes razas podrían presentar altos índices de violencia: “American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés”, entre otras.



Igualmente, es importante resaltar que veterinario Gabriel García indicó al EL TIEMPO que "los animales no son agresivos por sí mismos y la mayoría de los casos de agresiones son realmente comportamientos defensivos".

Facebook Twitter Linkedin

Los pitbull están considerados en Colombia como perros potencialmente peligrosos por la Ley 746 del 2002. Foto: Archivo Boyacá Sie7e Días

Esto es lo que usted debe tener en cuenta en caso de que tenga un canino que es considerado peligroso

Si posee un perro con alguna de las características o razas que se han mencionado con anterioridad, usted estará sujeto a cumplir una serie de obligaciones. Conozca cuáles son:



(Puede leer: Pitbull sin bozal atacó a otro perrito en conjunto de Soacha: nadie pudo evitarlo).



- Debe contar con un registro en el Censo de Perros Potencialmente Peligrosos. Este documento lo puede solicitar en la alcaldía del lugar donde resida.



- El perro debe ser sacado a pasear con correa y portar un bozal, esto en caso de que se encuentre en una zona residencial.



- El canino debe estar en óptimas condiciones de salud e higiene.



- Si por alguna razón, usted decide salir a un centro comercial, parque, o espacio abierto, no olvide que debe tener a su mascota con su bozal y el permiso.

Facebook Twitter Linkedin

Las mascotas deben estar registradas por sus dueños. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Así puede solicitar el permiso para tener un perro considerado peligroso por el Gobierno

En el artículo 108 se precisó cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para solicitar el permiso para tener un perro de cualquiera de las razas peligrosas que dice la ley.



El documento debe tener el nombre del ejemplar canino, la identificación y lugar de ubicación de su propietario;



También una breve descripción que contemple las características genéticas de la mascota y el lugar donde vive el canino.



"Para proceder al registro del animal, su propietario debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita por su propietario, la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas, cosas, o demás animales; así como el registro de vacunas del ejemplar, y certificado de sanidad vigente, expedido por la secretaría de salud del municipio", propone la norma.



Importante: será obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual se deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez.



(Puede leer: Estos son los perros considerados ‘potencialmente peligrosos’ en Colombia).

Estas son las sanciones que podría tener si no cumple con las restricciones

Si usted es dueño de una mascota considerada peligrosa, sepa que la Policía Nacional se la puede decomisar o generarle multas de dinero.



- Por no portar correa más de $190.000.

- Los caninos que no tenga bozal pueden acarrear una multa de más de $366.000.

- No tener el permiso respectivo, esto le puede valer aproximadamente $580.000.

- Si su mascota agregue a otra mascota, usted como propietario podría estar en la obligación de pagar $2'320.000. Además tendrá que pagar por todos los daños causados a la mascota.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...