Para muchos no existe una mejor mascota que un perro. Son fieles, leales, cariñosos, animados y sin duda una buena compañía. Sin embargo, como ocurre con cualquier animal de compañía, se requieren ciertos cuidados.



Precisamente, existen muchos errores que los cuidadores de perros suelen cometer y que pueden afectar su comportamiento, dificultar su adiestramiento o incluso afectar su salud física y mental.



Aquí algunos de los errores más comunes:



Darle un juguete cuando muerde algo



Muchas veces los perros, en especial cuando son cachorros, tienden a morder las cosas. Ya sea zapatos, muebles o cualquier objeto que caiga al suelo. En el afán porque suelte dicho objeto y no lo dañen, se suele desviar su atención dándole un juguete.



Sin embargo, esto no es recomendable. Los expertos aseguran que el animal interpretará aquello como un premio a su comportamiento, por lo que se estaría reforzando esa mala acción.



Frotar la nariz de tu perro contra su orina o sus excrementos



Al enseñarle a tu mascota a hacer sus necesidades, es común que durante el proceso haya ocasiones en las que las haga en casa y termine ensuciando el suelo o una alfombra.



Muchos tienden a castigarlos acercando su rostro a los desechos. Pero es importante aclarar que el perro no entenderá lo que está pasando, se sentirá ansioso y no estará aprendiendo que eso está mal. La clave entonces es sacarlo a la calle y no regresar a casa hasta que haga sus necesidades.



Abandonar el entrenamiento antes de tiempo



Adiestrar a un perro puede ser tedioso y demasiado lento. Es normal que las personas se frustren o pierdan constancia en ello. Lamentablemente, esto no solo retrasa el proceso, sino que incluso hace que se pierda todo el trabajo hecho.



Problemas de alimentación



En cuanto a la alimentación, existen dos errores muy comunes. El primero es sobrealimentar al canino. Al igual que sucede con los humanos, comer de más pone en riesgo su salud. Los problemas de sobrepeso pueden traer complicaciones médicas como diabetes o afectaciones en las articulaciones.



El otro error común es darle comida de humanos o incluso directamente de nuestro plato. Esto resulta grave por dos razones: por un lado, estos alimentos pueden causarles daño a su salud, en especial si se trata de comida condimentada o procesada. En segundo lugar, se puede convertir en un problema de comportamiento y llegar al punto en que no quiera recibir su propia comida.



