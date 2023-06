El viernes 9 de junio se conoció la tan esperada noticia: los cuatro niños perdidos, luego del accidente de la avioneta, habían sido encontrados en medio de la tupida selva de los departamentos del Guaviare y Caquetá; sin embargo, no todos los anuncios fueron alentadores, ya que Wilson, el perro rescatista del Ejército Nacional, desapareció el miércoles anterior, cuando fue visto por última vez.

Wilson es un perro de raza belga malinois nacido hace 6 años en Chiquinquirá (Boyacá). Desde muy pequeño fue formado en la Escuela de Entrenamiento Canino de la Escuela de Ingenieros Militares en Bogotá. Su binomio humano, el soldado profesional Cristian David Lara Cuarán, ha hecho parte de las labores de búsqueda del animal y guarda la esperanza de que, a pesar de los múltiples peligros que se pueden encontrar en la selva, como caimanes, serpientes, tigrillos, etc., Wilson pueda ser encontrado sano y salvo, y retorne a la familia de perros rescatistas.



Hoy en día Wilson ha conmovido a todo el país. En redes sociales se promueven las etiquetas #WilsonHéroeNacional y #FaltaWilson, mientras que la comunidad indígena lo considera un “guerrero milenario”.

(Puede leer: Conciencia animal: hora de repensar el enfoque centrado en el ser humano).

Equipo canino



Desde que se conoció sobre la pérdida de los cuatro niños en las selvas colombianas, se desplegó la operación Esperanza, integrada por más de 100 miembros de las Fuerzas Militares y Defensa Civil y más de 70 indígenas. Además del equipo humano, diez canes hicieron parte de la operación de búsqueda y rescate, entre los cuales, aparte de Wilson, se han conocido los relatos de Ulises y Tellius. Precisamente, este último fue el responsable de encontrar los primeros indicios de que los niños estarían con vida.



Lamentablemente, según algunas informaciones, de este equipo de diez canes, se presume que Wilson y otros tres perros más estarían desaparecidos, aunque la información es incierta respecto al número de animales extraviados durante las labores de búsqueda y rescate.

(Además: Mascotas: ¿cómo obtener el certificado de soporte emocional en Colombia?).

Ninguno se queda atrás



Según las palabras del mayor general Helder Giraldo, encargado de la operación Esperanza, “jamás se abandona a un compañero caído en el campo de combate”. De igual forma, en las redes sociales de las Fuerzas Militares de Colombia se publicó un emotivo mensaje: un comando no abandona a otro comando, ninguno se queda atrás”. Estas dos frases confirmarían que la operación de rescate no terminaría hasta no encontrar a Wilson, el can que ahora es héroe nacional.



De acuerdo con testimonios de integrantes de la Defensa Civil, Wilson fue visto por última vez el jueves 8 de junio, cuando se lo alcanzó a ver a 30 metros, aproximadamente, pero, debido a las condiciones a las que el animal habría estado sometido durante la búsqueda, se lo notaba asustado e inquieto, y volvió a adentrarse en la selva. Precisamente, este comportamiento fue el que dio la señal a los rescatistas de que estaría intentando decir algo y alertarlos de la presencia de los niños.

(De su intrés: Vacunas para gatos: ¿cúal es el esquema completo para estos felinos?).

Características de los perros de búsqueda y rescate



Es importante mencionar que los perros tienen características que los hacen ideales para estas labores. Dentro de estas se pueden mencionar un extraordinario sentido del olfato, agudeza visual y auditiva, patas fuertes que les permiten moverse rápidamente a través de diferentes terrenos y una memoria inigualable.



A pesar de que estas características las tienen todos los perros domésticos, se necesita que sean entrenados, idealmente, desde edades tempranas, que sean activos y gocen de buena salud, que tengan facilidad para seguir órdenes, que sean amigables, tengan un buen comportamiento y, además, que formen parte de lo que se conoce como binomios de rescate, es decir, la combinación de un animal y un ser humano.



Para los perros de búsqueda y rescate, el trabajo puede ser similar a los juegos de encontrar la pelota. La diferencia radica en que parte del entrenamiento de estos animales es la de asociar el olor del ser humano con una meta, finalidad o algo que se busca desesperadamente. Esto permite que el animal complete estas tareas sin importar las condiciones, el clima o las distracciones a las que pueda estar expuesto. Para el caso particular de Wilson y los demás perros que participaron en el rescate de los cuatro niños, uno de los principales retos fue recordar el olor de los menores sin dejarse distraer por la selva, la fauna que se pudiera encontrar y los diferentes olores que allí se encuentran.



Dentro de las especialidades de entrenamiento de estos animales se resaltan principalmente dos: una que pone a prueba la memoria del perro, que consiste en encontrar el objeto y regresar para alertar al guía, y la otra que pone a prueba la lealtad del animal, ya que el canino permanece con el objeto o la persona mientras alerta, con el ladrido, a los rescatistas.



Este entrenamiento tarda 600 horas aproximadamente y funciona bajo la misma premisa que la educación de los perros para otras actividades: indicarle la acción requerida, premiarlo cuando la realice y establecer rutinas de entrenamiento frecuentes.

(En otras noticias: Así debe reaccionar si su perro sufre un paro cardiorrespiratorio).

Son entrenados para:



- Rastreo del aire: Para detectar ciertos estímulos olfativos como olores en prendas, olor de heces, olores de ciertos desechos, entre otros. Estas partículas quedan suspendidas en el aire o impregnadas en objetos durante cierto tiempo y los perros las pueden detectar, gracias a los 300 millones de receptores olfativos de la nariz, y memorizar gracias a que la parte del cerebro del animal encargada de este tipo de recuerdos es 40 veces mayor a la del ser humano.



- Rastreo de huellas: Los perros son entrenados para detectar variaciones en el suelo como huellas, cambio en el entorno u otras señales de vida.



- Rastreo específico: Aquí, el perro es entrenado especialmente para reconocer el olor de una persona a partir de ciertos objetos como prendas de vestir, objetos, etc. Los perros de búsqueda y rescate están entrenados para salvarle la vida a los seres humanos y esta es una labor invaluable.

GABRIEL GARCÍA

Para EL TIEMPO

@NoSoyEseGabo

Más noticias en EL TIEMPO