Cuando se tiene un perro son muchas las dudad que surgen frente a los cuidados que se deben tener, uno de ellos es la alimentación. De acuerdo con el portal de 'Purina' una mascota puede comer de una a tres comidas. Además aconseja que, al igual que un humano, el can tenga horarios para comer.



"Alimentarlo a la misma hora cada día ayuda a mantener su sistema digestivo funcionando regularmente y hace más predecibles sus necesidades fisiológicas", explica la página ya mencionada.

Por su parte, el portal especializado 'RedCanina.ES' especifica las comidas diarias dependiendo de la edad:



Cachorros de 3 meses: 4 comidas

Cachorros de 3 a 6 meses: 3 comidas

Perros de 6 a 14 meses: 2 comidas

Adultos de más de 14 meses: 1 o 2 comidas



En cuanto a cuál es el concentrado ideal para su amigo de cuatro patas, lo más recomendable es consultarlo con su veterinario, pues el alimento se debe escoger de acuerdo a las necesidades nutricionales del animal, requerimientos que difieren en cada etapa de la vida.



Es importante que evite darle comida casera, pues el metabolismo de las mascotas no es como el de los humanos.



"Ni los perros ni los gatos son omnívoros, por lo que no les conviene comer comida casera, ni frutas ni darles de ambas (casera y concentrado). Al no darles la comida adecuada pueden terminar con serios problemas metabólicos, como diabetes, entre otros", explicó el veterinario Jorge Gallego en otro artículo de este medio.

Recuerde que es importante que respete los horarios de alimentación. Foto: iStock

Cuidados que debe tener con la comida de su perro

- Al comprar el concentrado verifique que el empaque esté limpio, sin rasguños u orificios.



- Almacene la purina en un lugar fresco y seco para evitar que sea contaminada por insectos. Para mayor seguridad siga las recomendaciones del empaque.



- Una vez el empaque esté abierto, procure sellarlo con una pinza o gancho. Lo más aconsejable es que lo guarde en un recipiente con tapa.



- La comida no debe permanecer servida por mas de 24 horas porque se puede contaminar.

