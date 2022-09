Una de las mayores preocupaciones de las personas que tienen un compañero animal es el cuidado para que este tenga una buena salud y viva la mayor cantidad de años posibles.



Los años que logran vivir y las enfermedades que los pueden llegar a aquejar dependen de su especie, raza y de la calidad de vida que han llevado.

Durante años se ha aceptado que los años del perro son aproximadamente los años humanos multiplicados por siete, es decir, que un cachorro de un año es como un niño de 7 años y un perro anciano de 11 años es como una persona mayor de 77 años. Pero la edad canina es mucho más complicada de calcular, dicen los expertos del Dog Aging Project (DAP, por sus siglas en inglés).



Parte del problema es que, mientras que los humanos tienen unas métricas claras para envejecer de forma saludable, se sabe poco sobre el envejecimiento normal de nuestras mascotas.



Los perros grandes tienden a envejecer más rápido, probablemente 10 veces más rápido que los humanos, y las razas pequeñas pueden vivir hasta los 20, con años caninos unas cinco veces los de los humanos.



Por eso, una vez su mascota sea parte de esa 'tercera edad canina', usted deberá empezar a tener ciertos cuidados especiales para evitar accidentes osteoarticulares y cardiovasculares, sus máximos riesgos, como por ejemplo cuidar su cerebro.



Lo principal para tener en cuenta es la alimentación. Los expertos señalan que "un paciente mayor, que esté en buen estado de salud, requiere comidas para geriátricos no enfermos que se pueden conseguir en supermercados". Y agregan que “mientras que los que llegan a esa edad con achaques sí requieren de una dieta especial".



Hay algunos, por ejemplo, que no tienen dientes, entonces requieren una dieta blanda (alimentos licuados) que recomiende el experto. Pero la mayoría solo requieren concentrados geriátricos, los cuales ayudan a proteger el hígado, los riñones y las articulaciones.



El otro factor para tener en cuenta es su actividad física. "Los ‘viejitos’ no son pacientes que se deban dejar sedentarios, a menos que tengan patologías que se lo impidan", agregan los especialistas. Por eso, los expertos aconsejan que su mascota continúe jugando y ejercitándose, aunque no espere que sea el mismo.

Adiestrar a un perro puede ser tedioso y demasiado lento. Es normal que las personas se frustren, pero es necesario por el bienestar del animal y la convivencia. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO

Entender el envejecimiento humano

Los hallazgos podrán así trasladarse al envejecimiento humano, ya que los perros experimentan casi todos los deterioros funcionales y enfermedades de la vejez que padecen las personas.



Por otra parte, el alcance de los cuidados veterinarios es paralelo al de la atención sanitaria humana en muchos aspectos; y nuestras mascotas comparten el entorno en el que vivimos, un factor determinante del envejecimiento que no puede reproducirse en ningún laboratorio.



"Dado que los perros comparten el entorno humano y cuentan con un sofisticado sistema de atención sanitaria, además de ser mucho más longevos que las personas, ofrecen una oportunidad única para identificar los factores genéticos, ambientales y de estilo de vida asociados a una vida sana", afirma Daniel Promislow, profesor de Biología en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Washington.



Dentro de unos meses, el equipo prevé abrir su enorme conjunto de datos anónimos para compartirlos con científicos de todo el mundo. Investigadores de muchos campos diferentes tendrán la oportunidad de contribuir al estudio de innumerables maneras diferentes, en función de sus intereses.



