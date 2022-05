Mucho se escucha hablar sobre las ventajas de adoptar un perro criollo, pero pocas personas saben con certeza qué es un perro criollo o cómo se pueden identificar.



Se conoce como perro criollo o mestizo a cualquier animal que no sigue los parámetros fenotípicos exactos para ser considerado dentro de ciertas razas, lo que también se conoce como pedigrí.



En resumidas cuentas, un perro de raza criolla no cumple con los estándares físicos y comportamentales evaluables (como altura, color del pelo, conformación anatómica, temperamento, etc.), para ser considerado dentro de las más de 300 razas de perros que se reconocen en la actualidad.



(Vea: La razón por la que los perros se mueven y corren mientras duermen)

Esto no lo hace de menor valor, sino sencillamente diferente, ya que sus características físicas y comportamentales provienen de la mezcla de varias razas a lo largo de cada generación, lo cual también les otorga mayor resistencia a ciertas enfermedades comunes para ciertas razas.

¿Cómo reconocerlo?



Para determinar si un perro es de raza pura o criollo, existen pruebas genéticas que son aplicadas principalmente a los perros que son de exposición, para los cuales se requiere que sean puros para que se conserven dichas características particulares a sus descendientes; mientras que, para los perros criollos, basta con prestarle atención a las características físicas predominantes y como estas se alejan de los patrones indicados para una raza.



Así las cosas, un perro criollo puede tener la altura de una raza, el color del pelo de otra, el temperamento de otra, y tener la conformación ósea de otra raza. Si se hiciera un análisis genético de estos perros mestizos, el resultado sería variable en función de las características genéticas y físicas más sobresalientes para cada animal.

(Puede interesarle: Mascotas: ¿Por qué ahora las familias tienen más animales que niños?).

¿Son mejores o peores?



No existe una raza o un animal mejor o peor que otro, mucho menos en función de su raza. Todos son únicos y todos tienen esa capacidad de ser afectuosos, hermosos, especiales y excelentes compañeros.



Una de las principales diferencias es que, los perros de raza criolla o mestiza, gracias a esa mezcla de razas, son menos propensos a desarrollar enfermedades, se adaptan más fácilmente a condiciones específicas y tienen temperamentos más dóciles, nobles y agradecidos.



Adicionalmente, la mayoría de estos perros han sido rescatados, por lo que aparte de tener un excelente acompañante, se puede estar aportando un granito de arena a las problemáticas de abandono o maltrato que existen en la actualidad.

(Lectura sugerida: Mascotas: esto debe tener en cuenta si se van a convertir en mamás).