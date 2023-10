Pelo de gatos: estas son las enfermedades que pueden producir

Cada vez más personas se han aventurado a darle un hogar a los gatos, animales que son reconocidos por su inteligencia y su independencia, por lo que se han convertido en la mascota perfecta para personas que no son muy activas y prefieren la comodidad del hogar.

Sin embargo, existen gran cantidad de mitos respecto al pelaje de estos mamíferos y de las enfermedades que pueden ocasionar en algunos casos.



Según Juan David Patiño, médico veterinario y Presidente de la asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria, el pelaje de los gatos puede ocasionar dos consecuencias en las personas: primero, las reacciones alérgicas y, segundo, los parásitos.



El experto comentó a 'El Espectador' que en el primer factor, la saliva del gato puede esparcirse en su pelaje cuando el felino se acicala con su lengua y, seguido a ello, depositar un antígeno (Fel-d-1) que está presente en su saliva, por lo que podría terminar impregnando todos sus pelos con este líquido.

según expertos, los gatos tienen el poder de reducir la tristeza, la soledad y la ansiedad. Foto: iStock

Respecto a este punto, hay cientos de investigaciones que demuestran que algunas personas son alérgicas a este tipo de saliva.



Por otra parte, en el segundo caso, señaló que los parásitos intestinales son comunes en felinos que no son aseados o que vienen de la calle. “Si no hay condiciones higiénicas mínimas, algunos humanos pueden infectarse por vía oral”, explicó.

Otras enfermedades

La Asociación Internacional del Gato menciona la existencia de alrededor de 71 razas de gatos alrededor del mundo, por lo que cada individuo tiene sus características.



En muchas situaciones, los gatos comparten diferentes áreas del hogar con las personas, e incluso hay quienes les permiten la entrada a su propia cama.



Por lo tanto, es relevante mencionar las enfermedades que el pelo de los gatos puede transmitir a los seres humanos, según un portal especializado, Tua Saúde:

Para evitar contagios de enfermedades, haga chequeos constantes a su mascota. Foto: Istock

1. Alergias respiratorias: Las personas propensas a reacciones alérgicas pueden experimentar afecciones como resfriados e inflamación en los párpados al entrar en contacto con el pelo de los gatos.



2. Toxoplasmosis: La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa causada por el parásito Toxoplasma gondii. Los gatos no tratados son huéspedes definitivos, y las personas pueden actuar como intermediarios. La transmisión ocurre por inhalación o ingestión de la forma infectante del parásito, que puede producirse al manipular heces de gatos infectados sin las medidas de protección adecuadas o al ingerir ooquistes del parásito presentes en el suelo o la arena.



3. Hongos en la piel: Los hongos cutáneos pueden desarrollarse al tener contacto directo con gatos que viven en la calle y tienen interacción con otros gatos. Esto se debe a que pasan más tiempo en entornos exteriores, lo que aumenta las posibilidades de adquirir hongos y transmitirlos a las personas. Para prevenir infecciones por hongos en la piel, es fundamental evitar el contacto con gatos que no estén adecuadamente tratados.



4. Enfermedad por arañazo de gato: Cuando un gato araña la piel humana, puede transmitir una bacteria llamada Bartonella henselae, que puede causar infecciones cutáneas, especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos o que reciben tratamientos inmunosupresores, como pacientes con VIH/SIDA, cáncer y trasplantes.



5. Esporotricosis: Esta infección suele afectar a las personas que son mordidas o arañadas por gatos que tienen la enfermedad. Se manifiesta en felinos con heridas que no cicatrizan.



6. Anquilostomiasis: La anquilostomiasis es una enfermedad causada por parásitos que penetran la piel de la persona y pueden provocar síntomas como hemorragia hepática, tos, fiebre, anemia, pérdida de apetito y fatiga.

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

