¿Tu gato es feliz?

¿Qué siente su gato? Esta es una de las muchas preguntas que busca responder Lauren Finka, especialista en comportamiento felino, en su nuevo libro, Test de personalidad para gatos:



Todo padre de gato que se precie deseará que el suyo esté lo más feliz y satisfecho posible. El bienestar del animal es uno de los ingredientes más importantes en una relación gato-humano armoniosa.



Un gato estresado, angustiado o enfermo no es un buen compañero. Al igual que ocurre con los humanos, el bienestar de su gato depende de varios factores, entre los que se incluyen:

Su personalidad



La personalidad de su gato influye en su modo de ver el mundo, en lo que disfruta y en lo que es capaz de tolerar. Por ejemplo, un gato seguro de sí mismo, relajado y amistoso es el que más puede llegar a disfrutar de la vida con los humanos. También afrontará todos los desafíos de la vida doméstica mucho mejor que los gatos ansiosos, tensos o poco amistosos, que requerirán mucho más esfuerzo.



Las experiencias previas

Por ejemplo, un gato que en el pasado ha vivido en un hogar estresante será más sensible y se pondrá más nervioso cuando empieces a mover cajas grandes de un lado a otro.



El entorno

Construir un entorno adecuado para su gato es crucial a la hora de asegurar que todas sus necesidades están cubiertas. Las necesidades básicas de los gatos son todas muy similares; sin embargo, dependiendo del individuo, algunas pueden ser más prioritarias que otras. Por ejemplo, un gato nervioso dará más prioridad a su seguridad que un gato atrevido y seguro de sí mismo, que estará mucho más interesado en la exploración y en la búsqueda de emociones.



Salud física

Si el gato no se encuentra bien o sufre dolores, puede sentirse bastante incómodo y un poco desdichado. Cuando esto ocurre, también se reduce la cantidad de placer que es capaz de experimentar a través del entorno.



Estado mental

El estado mental es lo que controla en último término lo que siente el animal en una situación dada. Es el aspecto más importante en lo que se refiere al bienestar general de tu minino.



Para gozar de bienestar, los gatos necesitan experimentar montones de emociones positivas y placenteras, pero también, no experimentar emociones negativas y angustia (o lo menos posible). Cada gato, como ocurre con las personas, responde de manera diferente al estrés.



La forma como su gato expresa lo que siente se verá enormemente afectada por aquello que le está causando problemas, así como por su personalidad y por cualquier posible enfermedad.



En general, los primeros signos de una disminución del bienestar suelen pasar inadvertidos. Se cree que esto se debe a la influencia de sus parientes salvajes, que son algo crípticos en lo que se refiere a mostrar señales de dolor o enfermedad.



Su naturaleza estoica les otorga cierta ventaja, ya que les ayuda a evitar que los depredadores (u otros gatos monteses que quieran apropiarse de su territorio) los consideren una presa fácil. Si bien algunos gatos domésticos expresan sus sentimientos a viva voz, otros son mucho más introvertidos y apenas sueltan un maullido al respecto.



El siguiente cuestionario se ha diseñado teniendo en cuenta estas variables y debería ayudarle a comprender mejor qué es lo que debe buscar (incluyendo los signos menos evidentes), a fin de evaluar cómo está su gato. Si alguna vez tiene dudas sobre si su mascota se encuentra bien o está sufriendo, lo más recomendable es una visita al veterinario, seguida, tal vez, por una consulta con un asesor cualificado experto en el comportamiento felino.

Signos de relajación, satisfacción o excitación positiva:

¿Has observado últimamente alguno

de los siguientes comportamientos en tu gato?

(Señala todas las respuestas que procedan)



❑ Tiene una postura relajada sin señales visibles de tensión

en el cuerpo.

❑ Se tumba de costado, dejando expuesta la sagrada zona

de la barriga.

❑ Se acurruca para dormir plácida y profundamente, incluso

cuando sabe que podrías estar espiándolo.

❑ Mantiene la cola en alto, en posición de atención, o la

mueve con suavidad de un lado al otro en el aire, como

si tocara un arpa invisible.

❑ Tiene una expresión facial relajada, con las orejas hacia

delante; es casi como si sonriera.

❑ Tiene los ojos entrecerrados, como si estuviera disfrutando

de una bonita pieza musical.

❑ Parece alerta e interesado en el entorno, pero no tenso

ni incómodo. Sus ojos pueden estar redondos,

pero las orejas se mantienen erguidas, en general hacia

delante.



¿Con qué frecuencia has notado estos signos?

A. Casi todo el tiempo; tu gato disfruta de la vida a tu lado.

B. Bastante a menudo.

C. De vez en cuando, sobre todo cuando la casa está tranquila

y en paz.

D. Rara vez.

E. Nunca.



