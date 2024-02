Nombres populares y bonitos de perros: para macho y hembra

Tras adoptar un perro surge la primera responsabilidad con el deber de elegir el nombre, que aunque puede parecer una tarea fácil, es recomendable seguir una serie de consejos para evitar problemas a futuro tanto con la pronunciación como con la crianza de la mascota. Por si todavía no tiene bien clara esta decisión, le mostramos algunos ejemplos para machos y hembras.

Uno de los momentos más bellos de la relación con un animal es el momento en el que decide adoptarlo para criarlo y convertirlo en un nuevo miembro de la familia. Los perros forman una clase de compañía única para el hogar, pero en muchos casos aparecen los dolores de cabeza al no encontrar un nombre adecuado. Entre la infinidad de posibilidades, existen ciertos nombres que se destacan sobre otros por su significado.

Factores a tener en cuenta al elegir el nombre de mi perro

Para elegir el nombre de una mascota es importante considerar que sea fácil de pronunciar, con tres sílabas como máximo. Asimismo, es recomendable no elegir palabras que utilice con frecuencia, así como tampoco las que puedan significar una orden, para no confundir al perro. Por otro lado, debe tener en cuenta que una vez elegido el nombre no puede cambiarlo, ya que el animal necesitará un nuevo período de adaptación.

Nombres populares y bonitos de perros macho

Entre la cantidad inconmensurable de opciones para sopesar, hay algunas que se imponen sobre otras por su sonoridad o significado. Por eso, pueden ser una buena elección los nombres que impliquen un valor histórico, debido a que muchas mascotas fueron relevantes para distintas hazañas.

Es por eso que, en los nombres reconocidos a lo largo de la historia puede encontrar a Conan, Murray, Lucas, Snoopy, Toto, Marley, Bolt, Hachiko, Scooby, Goofy, Rin Tin Tin, Truman, Bingo, Max y Huesos. En caso de preferir un nombre más original, existen opciones como Blacky, Bubu, Botas, Crash, Eros, Jimbo, Junior, Simón, Tito o Willy. Vale resaltar que todas las opciones mencionadas comparten la característica de ser fáciles de pronunciar y acostumbrar al oído.

Puede ocurrir también que la búsqueda apunte a un nombre en otro lenguaje, por lo que puede pensar en alternativas en alemán como Lothar -guerrero vikingo-, Kaiser -emperador-, Emmet -universal- o Rudolph -famoso lobo-.

Los nombres más creativos para los peludos. Foto: iStock

Nombres populares y bonitos para hembras

Apuntando a bautizar a la nueva perra hembra de la familia, puede valorar nombres de perras famosas como Laika, el primer ser vivo terrestre en orbitar alrededor de la tierra, u otras opciones de valor histórico como Frida, Lassie, Daisy, Nicki o Juno. Por otro lado, nombres quizá un poco más originales pueden ser Allegra, Harley, Demi, Mila, Zelda, Vespa, Nina o Moka.

En otros idiomas, Ada -noble-, Ava -vida eterna-, Elsa -diosa de belleza y poder-, Klara -brillante-, Gerda -guerrera amada- y Katrin -gran belleza- son opciones a tener en cuenta en alemán, mientras que en francés puede encontrar Gamine -traviesa-, Desireé -deseada-, Brigitte -fuerte-, Aimeé -amiga- y Soleil -sol-.