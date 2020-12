¡Nochebuena también para nuestras mascotas!

Con las celebraciones gastronómicas de Nochebuena y Navidad arranca la temporada en la que las familias preparan los más deliciosos platillos para acompañar las reuniones y compartir en familia alrededor del pesebre. Y las mascotas saben eso y alistan sus mejores armas para manipular a los tutores y lograr un bocado de los manjares que se preparan.



Olfateos, miradas fijas y lastimeras, seguimientos constantes e, incluso, algunos ladridos, maullidos y otras vocalizaciones son parte del repertorio que ellos, por experiencia, saben que funciona como mecanismo para obtener un pequeño bocado navideño.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para tener una noche buena, hay que cuidar la alimentación de las mascotas en estas épocas de excesos.



Ser buen amo

Para evitar problemas como sobrepeso, obesidad, indigestión, vómito, diarrea o algún accidente por ingestión excesiva o de algún alimento prohibido, la dieta de los animales de compañía no debería sufrir modificaciones durante la época navideña.



La cantidad, frecuencia y variedad de alimento deberían permanecer tal y como se hace en el día a día. Para ellos, esta época es igual a cualquier otra, y si bien notan que se incrementan los ruidos, las reuniones y las comidas deliciosas, hay que tratar de mantener, hasta donde sea posible, las buenas costumbres alimentarias de perros y gatos.



Si en algún momento se quiere dar un bocado adicional como premio por buen comportamiento o como muestra de afecto, este nunca deberá ser sobras de comida o alimentos para humanos, ya que, por lo general, las comidas de esta época tienen contenidos altos de grasa, dulce o sal.



Aquí es importante mencionar que un exceso de alimentación en los animales, acompañado de poca actividad física, puede traer consigo problemas como obesidad y sobrepeso, además de no ser ni saludable ni beneficioso.

Cena prohibida

Colombia se caracteriza por la diversidad gastronómica a la hora de celebrar la Navidad. Tamales, ajiaco, buñuelos, natilla y otros dulces son solo una parte de la gran variedad de platos que se cocinan en las diferentes regiones del país.

Por esto hay que tener en cuenta que ciertos ingredientes que se emplean mucho por estas fechas pueden resultar potencialmente tóxicos para las mascotas.



Entre los más comunes encontramos:



Huesos



Presentes en el ajiaco, los tamales u otros platos, los huesos pueden generar problemas en los dientes al masticarlos o también, obstrucciones o perforaciones gastrointestinales, por las puntas filosas, que resultan al ser ingeridos. Adicionalmente, pueden producir estreñimiento o diarrea.



Uvas



Las uvas clásicas y también las uvas pasas hacen parte de los ingredientes más empleados en las celebraciones. Ambas presentaciones tienen un componente tóxico que puede causar problemas renales en perros y gatos.



Embutidos



Cada vez es más frecuente el uso de carnes frías para las cenas de Nochebuena. Si bien estas no tienen ningún componente tóxico, sí tienen un exceso de grasa, sal y otros condimentos que pueden generar vómito, diarrea, alergia, hipertensión, problemas cardiacos y pancreatitis en gatos, además de obesidad.



Pan



Es un alimento siempre presente y no solamente en las cenas de Navidad, sino en los desayunos y otras comidas habituales de los hogares. Dado en pequeñas cantidades, no tiene problema; sin embargo, si se ofrece en grandes cantidades puede producir obesidad y problemas dentales (al acumularse en los dientes cuando no se tiene una higiene adecuada). Además, el pan crudo puede generar dilataciones o torsiones gástricas por el efecto de la levadura.

Chocolate



Usado en postres o como elemento decorativo en algunos hogares, el cacao es ampliamente conocido por contener teobromina, una sustancia que puede producir vómito, diarrea, debilidad, incoordinación y temblores, ya que afecta principalmente el sistema nervioso central.



Ajo y cebolla



Usados para darle sazón a los platos navideños, estos contienen una sustancia llamada tiosulfato que puede producir diarrea, vómito, debilidad, dificultad respiratoria y, en el peor de los casos, anemia al destruir los glóbulos rojos de la sangre.



Dulces en general



Algunos postres navideños son ricos en grasas y en azúcar, llegando a ser no recomendables incluso para los seres humanos. En las mascotas, pueden producir obesidad y diabetes. Los dulces bajos en azúcar o con edulcorantes como el xilitol pueden generar debilidad, incoordinación, convulsiones, coma, hemorragias e, incluso, la muerte.



Alcohol



Es habitual compartir una cerveza, una copa de vino u otro licor como parte de la celebración; sin embargo, es un líquido altamente tóxico para los perros y gatos, incluso en pequeñas cantidades.

Para tener en cuenta

-Evitar al máximo que perros o gatos estén alrededor en el momento de cocinar, esto evitará sucumbir a la manipulación y que puedan comer algún alimento que caiga al suelo.



-Vigilar de cerca los elementos calientes mientras se cocina. Perros y gatos pueden sufrir quemaduras al intentar obtener alimento de las estufas u hornos.



-Mantener los horarios habituales: si se va a tener una cena en casa a una hora en especial, lo ideal es que el perro o gato también tengan su plato de comida a la misma hora para evitar que estén pidiendo sobras a los invitados.



-Recalcar a los invitados el no darles comida a los animales o que, en caso de querer hacerlo, pregunten si es un alimento seguro para ellos.



-Si se tiene pensado dar snacks o alimentos especiales a las mascotas, tratar de reducir la cantidad del alimento de la dieta habitual para evitar una sobrealimentación o un exceso de calorías.



-Los desperdicios y las sobras de alimento deben estar siempre lejos del alcance de las mascotas para evitar la tentación de abrir bolsas de basura o trepar a las mesas.



-Durante los paseos, estar muy atentos a las posibles sobras de comida que se pueden encontrar en los parques o calles.



-Perros y gatos no solamente se ven tentados por las comidas. Algunos adornos navideños del hogar pueden ser ingeridos accidentalmente y causar emergencias.



-No descuidar la higiene oral durante las festividades para evitar problemas como placa, sarro, infecciones o pérdida de piezas dentales.



-En caso de presentar alguna emergencia, tener siempre a la mano el número del médico veterinario de cabecera o de una clínica veterinaria que cuente con servicio de urgencias las 24 horas del día.



