En redes sociales se dio a conocer la historia de una mujer de Tamaulipas, en México, cuya última voluntad antes de morir fue que los asistentes a su velorio llevaran comida para animalitos necesitados, en lugar de flores.



A través de su cuenta de Facebook, la organización Mundo Animal Reynosa compartió la historia de Eva María García Dávila, quien en vida fue una amante de los animales, y que conmovió a miles de internautas.

“Qué tanto puede ser el amor de una persona hacia los animales como para que pensara en ellos hasta el último de sus días y aún después”, señaló la organización.

En las imágenes publicadas pueden verse varias bolsas de concentrado llevadas por familiares y amigos al velorio de Eva María. De hecho, el refugio explicó que ellos se encargarán de repartir la comida entre los perritos y gatitos que más la necesiten.



“Este alimento está bendecido y nosotros compartiremos esa bendición con quien más lo necesita. Será entregado a nuestras compañeras rescatistas que atienden callejeritos todos los días. Para honrar y cumplir con el deseo de la señora Eva María, un ángel para los Animales”, indicaron.



“No tenemos de verdad palabras para expresar lo que sentimos después de tan, tan hermoso gesto. Gracias, señora Eva. Gracias”, concluyeron.

Cómo ayudar a un perro o gato callejero

Para quienes tienen o han tenido una mascota en sus vidas, es común querer ayudar a los perros o gatos que no tienen casa y una familia que los proteja. Si está interesado en hacerlo, estas son algunas recomendaciones:



1. Adopción definitiva o temporal: brindar un nuevo hogar a los animales abandonados es lo mejor que se puede hacer; es importante hacerlo de forma consciente y asumiendo la responsabilidad que conlleva.



2. Apoyar a los refugios y centro de acogida: por lo general estos centros operan con donaciones y ayuda comunitaria; su labor es enorme y siempre están abiertos a recibir una mano extra por parte del voluntariado.



3. Esterilice y cuide a sus mascotas: la reproducción animal descontrolada es una de las causas de la sobrepoblación callejera. Por ello, al esterilizar o castrar al perro o gato, contribuye a disminuir el riesgo de que alguna de sus crías terminen en las calles.



4. Denuncie el maltrato animal: al no contar con una persona que los cuide, los animales callejeros están expuestos al maltrato animal, que puede presentarse de distintas formas, pero también se da el caso de dueños que no dan un trato adecuado a sus mascotas y abusan de su bienestar. Contacte a las autoridades competentes e informe.



En el caso de Bogotá, además de la línea de emergencias 123, el Instituto de Protección Animal ofrece otros canales de atención de lunes a viernes a través de los cuales puedes hacer el reporte o denuncia:



-Escriba su denuncia, petición, queja o reclamo al correo electrónico: proteccionanimal@animalesbog.gov.co



- Ingrese y reporte su denuncia de maltrato animal a la página web de Bogotá te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs



- Comuníquese a las líneas de atención: 305 3985853 y 305 3668424



5. Cuídelos en la calle: puede llegar a pasar que un perrito callejero “es de todos” los vecinos de la cuadra, y aun cuando varias personas puedan brindar alimento, techo y cariño, una mascota comunal sigue siendo una mascota y necesita recibir atención a su salud, por lo que usted puede ser la persona encargada de llevar el control de sus vacunas, visitas al veterinario y demás necesidades. En este caso, resulta imprescindible llevar a cabo la esterilización.

*Con información de El Comercio, Perú. GDA

