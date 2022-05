En el marco de la Semana de la Medicina Veterinaria 2022: Más Allá del Centenario, Laura Goyeneche y Gabriel Rodríguez, médicos veterinarios de la Universidad Nacional y propietarios de la clínica veterinaria Animal Health, Tetrapoda Pets, ofrecieron una charla sobre los minipigs y sus cuidados.



Los expertos, que han atendido cerca de 40 de esos pequeños cerdos desde el 2020, explicaron que “los minipigs no son como cualquier cerdo doméstico: nacen de una selección genética generada por el cruce constante de razas de pequeño tamaño, un proceso que tarda mínimo 25 años”.

En el mundo existen diversas razas de estos animales; en Colombia, las variedades más conocidas son Juliana (la más pequeña), el minipig de Gotinga y el vietnamita o barrigudo.



Aunque muchas personas que compran o adoptan estos animales creen que siempre van a ser pequeños, ellos, como cualquier otro animal, tienen un periodo de crecimiento que alcanza su nivel máximo a los 5 años de edad, y su expectativa de vida oscila entre 14 y 21 años. Pueden alcanzar los 91 kg, es decir, más grandes que un perro San Bernardo o un gran danés. Por eso, muchos cuidadores, al ver el crecimiento del animal, lo abandonan.

La compra o adopción de minipigs no es tan sencilla; los veterinarios explican que la mayoría se consiguen por redes sociales y compras en línea, lo cual ha generado estafas y malentendidos. Afirman, además, que “en Colombia no hay criaderos, por lo que muchas veces el origen de estos animales es incierto”. En cuanto a sus cuidados, estos animales necesitan tres comidas al día, además de un bocadillo entre las dos primeras y entre las dos últimas. Deben tener una dieta balanceada en verdura, proteína y fruta, su comida favorita.



El hogar debe adecuarse para recibirlos, y aunque son sociables y pueden llevarse muy bien con perros y gatos, es mejor estar pendiente de sus interacciones, ya que, en especial los perros, pueden atacarlos de manera inesperada. También es importante tener presente que, si no son entrenados, pueden llegar a ser destructivos con las cosas de la casa.

UNIMEDIOS