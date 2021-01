‘Mi sabiduría canina’, el nuevo libro para cuidar y educar

¿Está pensando tener un perro? ¿Ya tiene un cachorro, pero no conoce los cuidados que necesita o no sabe cómo educarlo? ¿Tiene un peludo hace años, pero a veces no logra controlarlo?



Las respuestas a esas preguntas hacen parte del nuevo libro de Editorial Planeta Mi sabiduría canina. En sus páginas, el experto en comportamiento canino Mark Lee comparte toda su experiencia y conocimiento para ayudar a los dueños de perros a educar a sus mascotas, lograr un equilibrio en el hogar y disfrutar plenamente de esa mágica relación que solo existe entre un perro y su humano. Este es un fragmento de la introducción:

¿Cómo escojo la mascota ideal para mí?

“Yo creo que todo perro merece un niño, o por lo menos debería tener uno. Esa es mi política de vida: todos los niños deberían convivir con un perro, porque les enseña disciplina, compromiso, responsabilidad, lealtad y amor incondicional.



Mis hijos han estado acompañados de uno desde el día en que nacieron, y creo que eso los ha ayudado a crecer como personas empáticas y amorosas, que entienden que convivir con un animal requiere mucho compromiso, y que a cambio tendrán el amor más libre y genuino del mundo. Esto es lo que piensa cada uno de mis hijos sobre esto:

Ahora bien, ¿cómo saber qué perro es el correcto para ti y para tu familia? Hay diferentes maneras de hacer esa selección, pero existen tres factores determinantes para considerar:



–El tiempo: Debes pensar, por un lado, en el tiempo que te consumen tus propias actividades y las del hogar; por otro, las que ese perro que llega a casa te va a exigir.



–El espacio: Dónde va a vivir, dónde va a compartir con tu familia, el panorama general de posibilidades que tiene (ir a una guardería, tener un adiestrador, etc.). Ten en cuenta que tu casa será ahora la de él también; entonces, es un factor importante.



–El dinero: Definitivamente, no debes tener un perrito si no puedes darle lo que necesita; no sería correcto. Pero no te preocupes, que no necesitas mucho: con comida de calidad, un espacio para él y conocer sus necesidades es suficiente.



Luego de contemplar los tres factores más importantes a la hora de pensar cuál perro es el mejor para ti o tu familia, viene la siguiente etapa: un perrito no puede ser seleccionado simplemente por su color, por su pelaje, por el atractivo visual que te genere.



Debes pensar en otra serie de características, como si tiene pelo corto o largo, porque eso implica qué mantenimiento hay que hacerle, cuántas veces hay que peinarlo, etc.



Por ejemplo, un perro golden retriever, muy común en las familias, necesita que se le cepille todos los días, razón por la cual se debe considerar qué está la familia dispuesta a hacer por las necesidades básicas de cada perro y cada raza.



También te recomiendo que tengas en cuenta el tamaño de la mascota, pues ello implica cuánta energía tiene, cuánto espacio necesita, y de ahí en adelante, cómo se van a equilibrar esas necesidades del perro frente a lo que el hogar le va a dar.



Por ejemplo, si hay o no alguien deportista, eso es muy importante, ya que si llega a la casa un perro con un alto componente de energía, definitivamente necesitará que su humano haga ejercicio y lo desgaste físicamente.



Aparte tomado del libro ‘Mi sabiduría canina’, de Editorial Planeta.