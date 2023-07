Los perros son miembros importantes en el familia, así que cuidar su salud y alimentación es una de las responsabilidades más relevantes si se comparte con uno de ellos en casa.



Mantener una dieta equilibrada que aporte los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo es una tarea prácticamente diaria.

Por ejemplo, entre la alimentación se puede agregar el consumo de frutas, ya que contienen fibra y vitaminas que pueden ayudar a regular el tránsito intestinal y a la reducción de radicales libres.



Una de estas opciones, es el mango, rico en nutrientes como las vitaminas A, C y B9, que son beneficiosas tanto para los humanos como para los perros.



De acuerdo con la veterinaria Cristina Pascual de la Universidad Complutense de Madrid, la presencia de estos componentes contribuyen al buen trabajo celular.



"Es una fruta rica en vitaminas A, C y B9 (ácido fólico), que actúan como potentes antioxidantes, neutralizando el efecto de los radicales libres. Además, contiene betacarotenos, que se convierten en vitamina A cuando ingresan al organismo", señala Pascual en su artículo para el portal 'Dosgsplanet'.



Estas propiedades ayudan a la producción de glóbulos rojos y a reforzar el sistema inmunológico del can.

Por otro lado, este producto contiene mangiferina un compuesto con cualidades antimicrobianas que pueden contribuir a la "actividad antiviral, antiparasitaria, antitumoral y antidiabética, además de actuar como inmunomodulador para evitar la resorción ósea", según la especialista.

¿Cuándo puede ser peligroso?

Pese a sus grandes beneficios, se debe tener en cuenta ciertas consideraciones antes de introducir el mango en la dieta de su perro.



Es importante que siempre retire la piel y el hueso central antes de dárselo para evitar el riesgo de asfixia y obstrucción intestinal, de acuerdo con la organización en seguridad de alimentos animales The Association of American Feed Control (AAFCO).



Estos elementos de la fruta no son digeribles y pueden representar un peligro para la salud del mismo si son ingeridos.



"Lo ideal es ofrecer trozos pequeños de mango fresco y maduro, sin añadir ningún tipo de condimento, azúcar o sal. Algunos propietarios también optan por congelar los mismos como una opción refrescante y saludable para los días calurosos", afirma la organización en su portal.

Este producto contiene mangiferina un compuesto con cualidades antimicrobianas que puede contribuir a la "actividad antiviral. Foto: iStock

Cabe recordar que el consumo de este no puede superar el 10 % de la ingesta diaria, ya que un consumo excesivo de mango u otras frutas puede provocar importantes desequilibrios nutricionales en los perros.



Recuerde siempre consultar con su veterinario la dieta y salud de su mascota, para así evitar cualquier síntoma de malestar gastrointestinal, alergia u otra reacción adversa. El bienestar de su peludo es una prioridad.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

